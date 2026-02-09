안산시, ‘중소기업 애로상담센터’ 본격 운영…원스톱 지원 강화

서울Pn

안산시청사 전경


경기 안산시는 관내 중소기업의 경영 및 수출·통상 관련 애로사항 해결을 체계적으로 지원하기 위해 안산시 중소기업 애로상담센터 운영을 본격적으로 시작했다고 9일 밝혔다.

중소기업들이 경영·기술·자금·통상 등 다양한 분야에서 복합적인 어려움을 겪고 있으나, 이를 종합적으로 상담하고 지원받을 수 있는 창구가 부족하다는 의견이 꾸준히 제기됐다. 이에 시는 현장의 목소리를 반영한 중소기업 애로상담센터를 (재)경기테크노파크 위탁 방식으로 운영한다.

앞서 시는 지난해 시범 운영을 통해 총 361건의 상담을 진행했으며, 27개 기업체가 약 20억원 규모의 정부 지원사업에 선정되는 결과를 얻었다. 지난해 8월 이민근 시장이 주재한 경제단체 간담회에서 관세사, 변리사, 세무사 등 전문 자격사 상담이 가능했으면 좋겠다는 기업체 의견을 반영해 올해부터 전문 상담 분야를 확대 운영한다.

경기테크노파크 3동 5층에 소재한 중소기업 애로상담센터에서는 기업 현장 경험이 풍부한 상주 전문위원 3명과 세무·회계·특허·관세 등 분야별 전문가 풀을 구성해 중소기업의 애로사항을 지원하고 있다.

상담센터는 기업 진단부터 정부 지원사업 연계, 사업계획서 작성, 최종 신청까지 전 과정을 밀착 지원하는 원스톱 서비스 체계로 운영되며, 상담료는 무료다. 이를 통해 정부 연구개발(R＆D) 과제와 정책자금 연계 등에 도움이 될 것으로 기대된다.

이민근 안산시장은 “이번 애로상담센터는 기업들이 여러 기관을 일일이 찾아다닐 필요 없이 한 곳에서 행정·세무 등 다양한 지원을 받을 수 있도록 한 원스톱 지원 창구”라고 설명했다.

이어 “앞으로도 현장의 목소리를 직접 듣고 관계기관과의 긴밀한 협력을 강화해, 중소기업이 체감할 수 있는 실질적이고 지속 가능한 지원 시책을 추진해 나가겠다”고 강조했다.

안승순 기자
