‘독립투사 없이 우리도 없다’…경기도, 잊힌 독립 유공자 1094명 발굴



3.1운동에 가담해 징역 1년 6개월 선고받은 권익수 판결문(경기도 제공)

경기도가 판결문과 수형 기록 등으로 잊힌 독립유공자 1094명을 새롭게 찾아냈다. 이 가운데 공적이 확인된 648명에 대해선 지난 5일 국가보훈부에 포상을 신청했다.도는 광복 80주년을 맞아 도내 독립운동 역사를 재조명하고, 숨은 애국지사를 발굴하기 위한 ‘경기도 독립운동 참여자 및 유공자 발굴 연구용역’을 마무리하고 이같이 조치했다고 9일 밝혔다.도는 지난해 12월 말까지 객관적 입증 자료가 부족해 서훈을 받지 못한 독립운동 참여자를 대상으로 경기도 출신 독립운동 참여자 관련 문헌 조사 및 수집, 참여자 개인별 공적서 작성 및 서훈 신청, 참여자 발굴 관련 학술회의 개최 등을 통해 실질적인 조사와 발굴을 진행했다.발굴된 1094명을 보면 20대가 367명으로 가장 많았고 10대 소년들도 70명이나 포함됐다. 직업군으론 농업 종사자가 232명, 학생 97명, 상인 68명이었다.지역별로는 개성 120건, 수원 95건, 안성 81건, 고양 71건 등으로 경기도 전역이 항일 투쟁의 본산이었음을 보여줬다.도는 새로 발굴된 독립운동 참여자 1094명 가운데 판결문과 수형 기록 등 객관적 증거가 명확하고, 국가보훈부 포상 기준을 충족하는 인물 648명을 선정해 국가보훈부에 우선 포상을 신청했다.나머지 446명은 연구 결과 독립운동 사실은 확인되지만 구체적인 활동 기록이 부족한 ‘자료 보완’ 대상자나 독립운동 이후 친일 행적 등 결격 사유가 있는 인물, 그리고 활동 성격이 독립운동으로 보기 어려운 사례 등이다.이번 포상 신청은 후손이 없거나, 유족이 있어도 조상의 독립운동 사실을 알지 못해 포상 신청이 이루어지지 못하는 경우를 방지하기 위해 도가 직접 공적을 증명하고 포상 절차를 진행했다.김동연 경기도지사는 “독립운동가들의 활동을 기리고 그분들의 이름을 되찾아드리는 것은 후손으로서 당연한 책무”라며 “발굴된 독립유공자분들이 합당한 예우를 받도록 국가보훈부는 물론 시군과 협력해 경기도 독립운동사를 바로 세우겠다”고 밝혔다.한편 경기도는 안중근 의사 유묵 확보, 광복 80주년 기념 독립운동가 80명 선정, 독립기념관 설치 추진 등 독립운동 기념사업을 꾸준히 펼치고 있다.안승순 기자