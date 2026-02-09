오세풍 경기도의원, 과밀학급 문제 ‘숫자 아닌 교육의 질’로 접근 촉구



오세풍 의원이 9일 열린 경기도의회 교육행정위원회 업무보고에서 김포 지역의 과밀학급 문제, 숫자 아닌 질과 돌봄 여건을 함께 고려할 것을 주문하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 오세풍 의원(국민의힘, 김포2)은 9일(월) 열린 경기도의회 교육행정위원회 업무보고에서, 김포 지역의 과밀학급 문제와 관련해 “학생 수 증가라는 숫자에만 매몰될 것이 아니라, 교육의 질과 돌봄 여건을 함께 고려하는 접근이 필요하다”고 강조했다.오 의원은 김포 한강신도시를 중심으로 지속돼 온 과밀학급 상황을 언급하며, 단순히 교실 수를 늘리는 방식만으로는 근본적인 해결이 어렵다고 지적했다. 특히 초등학교 현장에서 음악실·과학실 등 특별실이 일반교실로 전환되면서, 교육과정 운영에 어려움이 발생하고 있다는 점을 짚었다.오 의원은 “과밀 상황 속에서도 아이들이 충분한 교육활동을 누릴 수 있도록 하는 것이 중요하다”며 “특별실이 줄어들 경우 수업의 질과 학교 교육 전반에 영향을 미칠 수밖에 없다”고 말했다.이어 돌봄 지원과 관련해, 오 의원은 “과밀 지역은 맞벌이 가정 비중이 높은 경우가 많아 돌봄 수요 또한 상대적으로 높다”며 “그러나 공간 부족과 인력 여건의 한계로 돌봄 운영에 어려움을 겪는 학교도 적지 않다”고 언급했다.특히 오 의원은 “과밀학급 문제는 단순한 시설 문제가 아니라, 교육과 돌봄 환경이 함께 맞물린 사안”이라며 “과밀 지역의 특성을 고려한 돌봄교실의 전반적인 운영과 지원에 대한 세심한 검토가 필요하다”고 강조했다.끝으로 오 의원은 “김포 지역의 과밀 문제는 단기간에 해소되기 어려운 구조적 사안인 만큼, 교육 여건과 돌봄 환경을 함께 살피는 중·장기적 대책이 필요하다”며 “과밀 지역의 학교 현황을 면밀히 분석해 교육의 질과 돌봄 지원이 함께 개선될 수 있도록 현실적인 대안을 마련해 달라”고 주문했다.온라인뉴스팀