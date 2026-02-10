김일중 경기도의원, 학교 종합감사 ‘공백 관리’ 대책 촉구



김일중 의원이 9일 경기도교육청 감사관 업무보고에서 학교 종합감사 공백 관리의 실효성 있는 점검 및 보완 대책 마련을 주문하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 김일중 의원(국민의힘, 이천1)은 9일(월) 경기도교육청 감사관 업무보고에서, 학교 종합감사 운영과 관련해 “감사를 자주 하기 어려운 현실을 인정하더라도, 그 사이 발생할 수 있는 공백을 어떻게 메울지에 대한 촘촘한 예방체계가 핵심”이라며 실효성 있는 점검·보완 대책 마련을 촉구했다.김일중 의원은 “종합감사 이후 다음 감사까지 일정 기간 점검 공백이 생길 수 밖에 없다”며, “그 공백을 학교 자율에만 맡길 경우 예상치 못한 회계·재정 사고가 반복될 수 있다는 우려가 있다”고 지적했다.이에 대해 감사관은 “감사 주기 자체가 해법이라기보다, 공백이 생길 수 있는 기간 동안 문제성이 있을 만한 요소를 선제적으로 검토해 사전 예방 차원에서 필요 학교에 역량을 투입하겠다”는 취지로 설명하며, 주기 외에도 필요한 학교를 선별해 점검하겠다는 방향을 밝혔다.김 의원은 감사관의 ‘내실 중심’ 방향에 공감하면서도, 현장에서 반복되는 재정 사고를 줄이기 위해서는 시스템과 통제장치 보완이 병행돼야 한다고 강조했다. 특히 김 의원은 학교 재정 관리와 관련해 클린재정시스템의 점검 한계를 언급하며, “학교별로 연동 금융기관이 달라 거래 흐름을 한 번에 들여다보는 데 제약이 있는 상황에서, 학교 자체 점검만으로 충분한 예방이 가능하다고 보기 어렵다”며, 보다 정교한 상시 점검체계가 필요하다고 말했다.또한 김일중 의원은 사고의 원인을 ▲회계 절차 미준수 ▲관리 책임 공백 ▲대형 사업 예산 집행 구조의 부작용 ▲무인 인출 등 통제장치 미비 ▲회계 투명성 인식 부족 등으로 정리해 제시하며, “이 원인들을 겨냥한 구체적 대책이 마련돼야 ‘내실 있는 감사’가 가능하다”고 밝혔다.끝으로 김 의원은 “감사관실의 역할은 사후 적발에만 머무르기보다는, 사업부서가 점검이나 제도 개정 등 필요한 조치를 제대로 이행하고 있는지 살펴보고 이를 뒷받침하는 데 있다”며, “학교 현장이 신뢰할 수 있는 방향으로 예방 중심의 감사 운영이 이뤄질 수 있도록 노력해 달라”고 말했다.온라인뉴스팀