이택수 경기도의원, 방과후 위탁교육에 퇴직자 활용해야



이택수 의원이 9일 상임위 업무보고에서 대상 기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 올해부터 방과후 교육을 지원하기 위해 ‘초3 방과후 이용권(바우처)’을 1인당 연 50만원씩 지급하고 내년부터 초4~6학년까지 순차적으로 확대를 검토중인 가운데 정년퇴임 교육전문가를 방과후 교육에 적극 활용해야 한다는 주장이 제기됐다.경기도의회 교육기획위원회 소속 이택수 의원(국민의힘, 고양8)은 9일 상임위 소관부서의 업무보고를 받은 뒤 “현재 경기도내 공립교원은 총 9.4만명인데 매년 약 1천명씩 퇴직하여 10년간 전체 교원의 10%에 달하는 대체 교원이 대기하고 있지만 대다수가 일자리를 찾지 못하고 있다”며, “예산절감을 위해서라도 퇴직교원을 기간제나 계약직 뿐 만 아니라 방과후 교육과 돌봄, 유아교육과 일반 계약관리직으로 적극 활용하는 방안을 마련해달라”고 촉구했다.이택수 의원은 “퇴직 교장 출신 모임인 사단법인 경기도교육삼락회가 경기도교육청에 경기도 중고교 반딧불이 방과후학교 위탁운영 사업을 제안했다”며 “교장이나 교감 출신 전문가가 AI 디지털교과서 기반의 자기주도학습의 방과후 위탁교육을 맡게 될 경우 학교 현장 이해도가 높아 학교와의 협력이 원활하고 교육예산을 절감할 수 있다”고 강조했다.이 의원은 “AI기반 방과후교육은 국영수사과 전공 교원이 아니더라도 수업진행에 어려움이 없지만 현재의 일방향 컴퓨터실 대신 쌍방향 소통이 가능한 능동형 교실 등 스마트 학습환경 구축이 필요하다”며 “현재 정보화담당관과 중등교육과, 학교공간조성과, 융합교육과, 디지털 교육정책과, 지역교육과 등으로 스마트교실 관련 주무부서가 흩어져 있어 부서간 예산장벽을 허물고 적극적인 업무협조가 필요하다”고 지적했다.이 의원은 “일본의 경우 유보통합 인정유아원과 특수학교에서 일반관리와 교육에 실버인력을 적극 활용하고 있다”며 “교육퇴직자회와 일반직 동우회, 경기도교육청 문우회, 삼락회 등 교육계 퇴직자모임을 활용해 퇴직공무원의 사회공헌 활동을 지원하고 취업 및 창업 정보를 제공하며 재능기부 및 강사활동을 매칭하는 일에 경기도교육청이 적극 나서 달라”고 당부했다.이에 대해 고아영 학교교육국장과 최종철 교원인사정책과장은 교육계 퇴직공무원의 일자리 창출과 관련해 예산확보와 규정 정비 등 대책마련을 관련 부서와 적극 협의해 추진하겠다고 답변했다.온라인뉴스팀