서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울, 소상공인 살린다… 2조 7000억 역대급

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 중장년 ‘가치동행일자리’ 6000개 확대

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“24시간 대응체계 유지”…영등포구, ‘설날 종합

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

차주식 경북도의원, 설 명절 지역 사회복지시설 위문

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

“명절의 따뜻한 온기를 모두 함께 나누는 사회가 될 수 있게”


  •
지난 9일 ‘경산시 백천종합사회복지관’을 방문한 차주식 의원


경북도의회 교육위원회 소속 차주식 의원(경산)은 지난 9일 민족 최대의 명절인 설을 맞아 경산시 백천동에 소재한 ‘경산시 백천종합사회복지관’을 방문하여 경북도의회에서 준비한 위문품을 전달하고, 명절의 따뜻한 정을 나눴다.

또한 현장에서 묵묵히 헌신하는 복지시설 종사자들의 노고를 격려하고, 복지 현장의 애로사항에 대해서도 청취하였다.

차 의원은 “명절은 우리 이웃들이 평소보다 더 큰 외로움을 느낄 수 있는 시기”라며 “특히 신체적·경제적 제약으로 소외되기 쉬운 장애인과 어르신들이 따뜻한 정을 느낄 수 있도록 세심한 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.

이어 “현장의 생생한 목소리를 정책에 반영하여 복지 사각지대 해소에 지속적으로 노력해 나가겠다”고 덧붙였다.

한편, 1997년 개관한 경산시 백천종합사회복지관은 지역 주민의 삶의 질 향상을 위해 다양한 맞춤형 복지 서비스를 제공하며 지역 복지의 거점 역할을 수행하고 있다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“동작, 세계인이 찾는 K도시로… 원조 강남 위상

박일하 동작구청장

‘청년친화도시’ 간판 단 성동… “청년의 내일 잇는

정원오 구청장, 현판식 참석

“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율 9

서울 평균보다 2.76%P 높아 교통·도로·청소 등 불편 해결

사당동에서 만나는 영국 ‘빅토리아 앤드 앨버트 박물

장식예술·공예 분야 세계 최고 ‘문화시설 설립’ 양해각서 체결 세계적 명품 브랜드 유치 기대

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr