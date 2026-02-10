임창휘 경기도의원, AI 혁명, 전력망 용량 한계… 경기도형 ‘에너지 완충지대’ 구축해야



임창휘 의원이 10일 열린 상임위 업무보고에서 경기도 기후환경에너지국 등을 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 10일(화) 열린 경기도 기후환경에너지국과 경기환경에너지진흥원의 업무보고에서 AI 산업혁명에 따른 전력 수요 폭증에 대비해 경기도만의 독자적인 ‘탄소중립 에너지 공급 로드맵’ 수립을 강력히 촉구했다.임창휘 의원은 이날 질의를 통해 “AI 산업의 발달로 용인 국가반도체산업단지와 데이터센터 등의 전력 및 용수 수요가 기하급수적으로 늘고 있지만, 기존 전력망은 이를 감당하기에 턱없이 부족하고 노후화된 상태”라고 진단했다. 특히 반월ㆍ시화 등 노후 산단에 도입되는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 기술과 데이터센터를 뒷받침하기 위해선 전력망 체계의 근본적 체질 개선이 시급하다고 지적했다.임창휘 의원은 대안으로 ‘GH형 팩토리 모델’ 도입을 제안했다. 이는 신규 산단 및 AI 전환 공장의 설계 단계부터 지붕과 유휴 부지에 태양광 등 재생에너지 설치를 의무화하는 방식이다. 또한, 분산 전원으로서 도시가스 기반 연료전지를 보급하되, 장기적으로는 그린수소를 활용하는 ‘청정 수소경제’로의 전환 로드맵을 수립할 것을 주문했다.이어 임창휘 의원은 고양시에서 실증 중인 ‘공유형 ESS(에너지저장장치)’ 성과를 언급하며, 전력 계통이 포화된 경기 북부와 산단 밀집 지역에 AI 전용 ‘친환경 마이크로그리드’ 모델을 확산시켜야 한다고 역설했다.특히 임창휘 의원은 규제 합리화를 통한 ‘수도권 에너지 완충지대’ 구축이라는 파격적인 대안을 제시했다. “경기도 개발제한구역은 전력 소비지와 인접해 송전 손실을 최소화할 수 있는 최적지”라며, 그린벨트 해제뿐만 아니라 광주시 등 경기 동부권 상수원보호구역 내에 ‘영농형 태양광’을 허용하는 패키지 규제 개선을 촉구했다.임창휘 의원은 “영농형 태양광은 무공해 시설로 친환경 농법과 연계하면 수질 보전이 가능하다”며, 이를 통해 생산된 수익을 농민과 공유하는 ‘RE100 소득마을’ 확대 등 첨단산업과 지역 주민이 상생하는 모델을 경기도가 앞장서서 구축해야 한다고 강조했다.온라인뉴스팀