김완규 경기도의원, 참전유공자 예우, 말이 아닌 로드맵과 예산으로 보여줘야



김완규 의원이 10일 열린 상임위 업무보고에서 복지국 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 소속 김완규 의원(국민의힘, 고양12)이 2월 10일(화) 경기도의회 보건복지위원회에서 열린 2026년 복지국 주요업무보고에서 참전유공자 명예수당과 국가유공자 장례지원 예산의 현실성을 집중 질의하며, 단계적 인상을 위한 명확한 로드맵 수립과 예산의 지속적 상향을 강력히 요청했다.김완규 의원은 먼저 2026년 참전유공자 명예수당이 연 80만 원으로 인상된 점을 언급하면서도, “대상 인원은 줄어들고 있음에도 경기도의 지원 수준은 서울 등 타 지자체에 비해 현저히 낮은 수준”이라고 지적했다.특히 서울시의 경우 80세 이상은 월 20만 원을 지급하고 있다며, “수도권 안에서 생활하면서 친구와 비교될 수밖에 없는 구조인데, 경기도에 주소를 두었다는 이유로 소외감을 느끼게 해서는 안 된다”고 강조했다.김완규 의원은 “한 번에 서울과 동일한 수준으로 맞추기는 현실적으로 어렵다는 점은 이해한다”면서도, “중요한 것은 의지다. 1년 단위든, 2년 단위든 단계적으로 따라갈 수 있는 로드맵을 명확히 만들고, 매년 예산을 상향해 나가겠다는 계획을 도민께 보여줘야 한다”고 복지국장에게 주문했다.이어 장례지원 예산 문제도 지적했다. 2025년 540회 기준 3억8,200만 원이었던 장례의전 지원 예산이, 2026년에는 550회로 지원 건수가 늘었음에도 동일한 3억8,200만 원으로 동결된 점을 문제 삼았다.김완규 의원은 “지원 건수는 늘었는데 예산이 동결됐다는 것은 결국 건당 지원금이 줄어든다는 의미”라며 “물가는 상승했는데 건당 지원금은 오히려 감소하는 구조라면, 이는 서비스 축소로 이어질 수밖에 없다”고 우려를 표했다.또한 “돌아가시는 분들에 대한 예우는 마지막까지 존엄을 지켜드리는 문제”라며 “추경이나 기타 재정 조정을 통해 부족분을 반드시 보완해야 한다”고 강조했다.김완규 의원은 질의를 마무리하며 “경기도가 전국에서 국가유공자가 가장 많은 지역인 만큼, 변명이 아닌 선제적 책임을 보여줘야 한다”며 “복지국은 참전유공자 예우 강화를 위한 중장기 로드맵을 수립하고, 관련 예산을 매년 상향 조정할 수 있도록 구체적인 계획을 마련해 보고해달라”고 재차 요청했다.온라인뉴스팀