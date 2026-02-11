김호겸 경기도의원, 중장년 농업인 농업역량 강화 및 소득사업 지원 강화하는 개정조례안 상임위 통과

서울Pn

김호겸 의원.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원(국민의힘, 수원5)이 중장년 농업인 농업역량 강화 및 소득사업 지원 강화를 주요 골자로 대표 발의한 「경기도 중장년농업인 지원 조례」 일부개정조례가 경기도의회 농정해양위원회 심사를 통과했다.

김호겸 의원은 경기도의회 제388회 임시회 농정해양위원회 회의에서의 「경기도 중장년농업인 지원 조례」 일부개정조례 제안 설명에서 “최근 경기도 농촌 지역은 급격하게 고령화되고 있어서 농촌 지역 소멸을 걱정해야 하는 상황인데, 이에 대한 대안으로 경기도 농촌 지역으로의 귀농·귀촌이 장려되고 있어서 경기도지사 지원 사업에 중장년 농업인의 경영 전환 지원을 통해 농업 역량 강화 및 소득사업 지원 강화 토대를 마련하고자 본 조례안을 발의하게 되었다”고 조례 발의 취지를 설명했다.

그는 또한 “중장년농업인의 전문성 제고와 역량 강화를 통해 농업의 생산성을 향상시키고, 나아가 농업·농촌의 지속 가능한 발전을 도모하고자 2024년에 「경기도 중장년농업인 지원 조례」가 제정·시행되었으나, 현재까지 중장년농업인을 대상으로 한 특화된 지원 사업은 별도로 마련되지 않은 실정이다”라며 「경기도 중장년농업인 지원 조례」 일부개정조례 입안 필요성을 강조했다.

김 의원은 「경기도 중장년농업인 지원 조례」 일부개정조례가 경기도의회 농정해양위원회 심사를 통과한 후 “본 조례안의 개정을 통해 중장년 세대에게 풍부한 농업 유산과 다양한 역사적 관광의 가치가 있는 경기도 농촌으로 귀농이 장려될 것으로 기대한다”고 밝혔다.


