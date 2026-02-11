황세주 경기도의원, 3월 통합돌봄 시행 앞두고 준비상황 점검, 간호사 역할 강화해야

서울Pn

황세주 의원이 10일 열린 상임위 업무보고에서 복지국 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


황세주 경기도의원(더불어민주당, 비례대표·경기도의회 보건복지위원회 부위원장)이 올해 3월 시행 예정인 ‘통합돌봄’에서 간호사의 역할 강화 필요성을 강조했다.

지난 10일 경기도의회 보건복지위원회는 2월 임시회 복지국 소관 업무보고를 실시했다. 이 자리에서 황세주 의원은 올해 3월 시행 예정인 통합돌봄법(「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」) 준비과정을 집중 점검했다.

황 의원은 “통합돌봄에서 보건의료 분야를 이끌어가기 위해서는 간호사가 필수 인력이라고 생각한다”며 “그러나 현재 통합돌봄 전담인력 중 간호직 비율은 10%에 불과하고, 중요 의사결정을 위해 구성되는 ‘경기도 통합지원협의체’에서도 간호사가 제외돼 있다”고 지적했다.

이어 황 의원은 “통합돌봄을 제대로 추진하기 위해 지금이라도 간호 인력을 적극 활용하고, 의사결정 구조에 참여할 수 있도록 보완이 필요하다”고 촉구했다.

이 밖에도 황 의원은 경기도가 작성한 ‘2026년 통합돌봄 실시계획서’가 의회와 경기복지재단, 경기도사회서비스원 등에 충분히 공유되지 못한 점을 지적하고, 경기복지재단의 안성시 이전 추진 상황 등 주요 현안도 면밀히 점검했다.

황세주 의원은 “경기도 복지가 한 단계 업그레이드되기 위해서는 올해 3월부터 시행될 ‘통합돌봄’이 무엇보다 중요하다”며 “경기도의회 보건복지위원회 부위원장으로서 경기도가 모범적으로 제도를 정착시킬 수 있도록 더 큰 관심과 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

