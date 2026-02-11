윤태길 경기도의원, 사회서비스원 업무보고서 경로당 스마트 사업 부실 지적… 조직 역량 전면 재검토해야



윤태길 의원이 10일 열린 상임위 업무보고에서 경기도사회서비스원 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 윤태길 의원(국민의힘, 하남1)은 10일 열린 제388회 임시회 경기도사회서비스원 업무보고에서 ‘경로당 스마트 환경 조성 사업’의 심각한 추진 지연과 급증한 예산의 집행 역량 부재를 강도 높게 질타하고, 전면적인 조직 재검토를 촉구했다.윤 의원은 “2025년도 경로당 스마트 환경 조성 사업이 해를 넘겨 2026년 업무보고가 진행되는 시점까지도 완료되지 않았고, 4월에야 마무리될 예정”이라며 “통상적으로 전년도 사업은 당해 연도에 끝내야 하는데 4개월이나 지연되고 있다”고 질타했다. 이어 “만약 민간 업체가 동일한 지연을 일으켰다면 지체상금 부과와 입찰 자격 제한 등 페널티를 받았을 사안”이라며 사회서비스원의 안일한 사업 관리를 꼬집었다.그는 해당 사업 예산이 상임위 심사 당시 0원이었다가 예결위 과정에서 60억원으로 급증한 점을 지목하며 수행 역량에 대한 우려를 제기했다. 윤 의원은 “작년 사업도 제대로 마무리하지 못한 상황에서 급격히 늘어난 예산을 현재의 조직 역량으로 감당할 수 있을지 의문”이라며 “예산 낭비와 사업 부실로 이어지지 않도록 조직과 인력 시스템을 전면 재검토하고, 현장 수요에 맞는 실질적인 스마트 경로당 구조를 갖춰야 한다”고 강조했다.경로당 사업에 대한 질타에 이어, 윤 의원은 올해로 3년 차를 맞는 ‘복지정보안내도우미 사업’에 대해서도 날카로운 문제의식을 제기했다.그는 “2026년 시범사업 종료 이후 중단되지 않으려면 지금부터 확실한 성과를 만들어야 한다”며 “고도화 기관들이 통합돌봄 등 도민이 필요로 하는 정보를 정확히 전달하는 역할을 수행해야 한다”고 강조했다. 이어 “3년간의 성과를 바탕으로 2027년부터는 경기도의 정규 사업으로 안정적으로 전환될 수 있도록 제도적·재정적 기반을 지금부터 마련해 달라”고 당부했다.윤 의원은 “예결위에서 어렵게 확보한 예산인 만큼 도민이 체감할 수 있는 성과를 만들어야 한다”며 “앞으로도 사업의 지연이나 부실 운영이 없는지 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀