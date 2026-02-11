서울Pn

검색

서울시, 설 연휴 대비…‘청소상황실·순찰기동반’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평한옥마을·북한산 둘레길 국내외로 소문난다…나란

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 생활폐기물 5년 연속 감축…2025년 목

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천, 응급상황 대비 자동심장충격기 점검

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김용일 서울시의원, 남가좌2동 설맞이 민속놀이 한마당 참석

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지난 7일 열린 남가좌2동(동장 김윤정) 설맞이 민속놀이 한마당에 참석한 김용일 의원(가운데)


서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 7일 열린 남가좌2동(동장 김윤정) 설맞이 민속놀이 한마당에 참석했다고 밝혔다.

이번 행사는 명지대 앞 골목형 상점가와 남가좌2동 직능단체 연합회가 함께 준비한 자리로, 영하의 추운 날씨에도 불구하고 경로당 회원, 직능단체 회원, 지역 주민 등 300여 명이 운집해 성황을 이뤘다.

김창민 명지대 앞 골목형 상점가 회장의 사회로 진행된 1부 식전 행사에서는 경기민요와 통기타 연주를 시작으로 사물놀이, 강강술래, 태권도 시범, 플롯 연주 등 다채로운 공연이 펼쳐졌다.

본행사인 민속놀이 대회에서는 윷놀이, 제기차기, 딱지치기, 투호 던지기, 말뚝이 떡 먹이기 등 잊혀가는 전통 놀이가 재현되었다. 특히 단체전 윷놀이 결승에서는 통장협의회와 방위협의회가 맞붙어 손에 땀을 쥐는 접전 끝에 통장협의회가 최종 우승을 차지했다. 현장에는 달고나 게임과 무료로 제공된 다양한 먹거리가 마련되어 추운 날씨 속에서도 주민들의 발길이 끊이지 않았다.

김 의원은 행사를 준비한 관계자들과 어르신들께 큰절로 세배를 올리며 뜨거운 박수와 호응을 얻었다. 축사에서는 “이번 행사가 단순히 명절을 즐기는 것을 넘어, 남가좌동 지역 경제의 뿌리인 골목상권 활성화를 위한 소중한 마중물 역할을 하길 기대한다”고 밝혔다.

이어 “추운 날씨에도 불구하고 행사를 위해 헌신해주신 참여 업소 관계자분들과 직능단체 연합회 회원들, 그리고 동 직원분들의 노고에 머리 숙여 깊이 감사드린다”고 전했다.

김 의원은 서울시의회 기획경제위원회 위원으로서의 본분을 강조하며 “소상공인이 웃어야 서대문의 경제가 살아난다”라며 “골목상권 활성화를 통해 가계 경제에 실질적인 도움이 되는 정책을 발굴하고 예산을 확보하는 데 시의원으로서 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “‘감사의 정원’ 사업 제동은 정부의 직권남

서울시청서 신년 기자간담회

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

전통시장 경쟁력 키운다…성북구 ‘상인교육공간’ 조성

정릉아리랑시장 상인 역량 강화 위한 교육 기반

“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율 9

서울 평균보다 2.76%P 높아 교통·도로·청소 등 불편 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr