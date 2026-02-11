이영희 경기도의원, 도담뜰 눈밭 놀이터 예산 적정성 점검

서울Pn

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

이영희 의원이 10일 열린 2026년 경기도 업무보고에서 자치행정국 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 이영희 의원(국민의힘, 용인1)은 10일 열린 2026년 경기도 업무보고에서 자치행정국이 추진한 경기융합타운 내 도민 소통 공간인 ‘도담뜰’ 눈밭 놀이터 조성 사업과 관련해 예산 집행의 적정성과 절차적 타당성을 집중 점검했다.

이 의원은 “2026년 경기도 본예산 심사 당시 안전행정위원회는 재정 여건이 매우 어려운 상황에서 각종 기본 복지·안전 관련 예산까지 대폭 감액되는 현실을 고려해 단기간 운영되는 행사성 사업에 5억 원이 편성된 점에 대해 우려를 표했다”라며 “이에 따라 도담뜰 활용 행사비 10억 원 중 눈썰매장 관련 예산 5억 원을 명확히 감액한 바 있다”라고 설명했다.

그러나 이후 도담뜰 일원에서는 눈밭 놀이터 조성이 진행됐고 실제로 1월 말부터 눈썰매장이 운영 중이다. 이 의원은 이 지점을 짚으며, “의회에서 분명히 감액한 사업이 추진됐다면 그 비용을 도대체 어떤 예산으로 충당했는지에 대한 명확한 설명이 반드시 필요하다”라고 강조했다.

특히 그는 ▲감액된 눈썰매장 예산을 대신해 활용된 예산의 편성 항목과 재원 ▲도담뜰 활용 행사비 중 통과된 나머지 5억 원이 당초 목적과 달리 전용·유사 집행된 것은 아닌지 ▲향후 융합타운 준공식 등 다른 사업은 어떤 예산으로 추진할 계획인지 등을 구체적으로 질의했다.

이 의원은 “의회는 단순히 예산을 삭감하기 위해 감액한 것이 아니라 한두 달 사용에 그치고 이용객도 제한적인 단기 행사성 사업의 정책 효과 대비 재정 부담을 종합적으로 고려해 판단한 것”이라며 “그럼에도 불구하고 의회의 예산 심의 취지를 무시한 채 사업이 추진됐다면 이는 도민 신뢰와 직결되는 문제”라고 지적했다.

다만 그는 “이미 운영이 시작된 만큼 현재 진행 중인 눈밭 놀이터에 대해서는 안전 관리와 시설 점검, 사고 예방에 한 치의 소홀함도 없어야 한다”라며 “자치행정국은 이번 사안을 계기로 예산 집행 과정과 판단 근거를 도민에게 투명하게 설명하고 향후 유사한 논란이 반복되지 않도록 보다 신중한 사업 추진 기준을 마련해 달라”라고 당부했다.

