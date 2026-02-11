구미경 서울시의원, 숭신초등학교 졸업식 참석… 상장·졸업장 수여식 함께하며 졸업생 축하

구 의원, 졸업생 새 출발에 축하와 격려의 메시지 전해



구미경 의원이 숭신초 졸업식 현장에서 졸업생들과 함께하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회 구미경 시의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 6일 개최된 숭신초등학교 졸업식에 참석해 졸업생들의 졸업을 축하하고 의미는 시간을 함께했다.이날 행사는 교직원과 학부모가 참석한 가운데 진행됐으며, 국기에 대한 경례와 애국가 제창을 시작으로 졸업생 상장 및 졸업장 수여, 학교장 인사말, 졸업생 영상 상영 순으로 이어졌다.구 의원은 내빈으로 참석해 졸업을 맞이한 학생들과 학부모들에게 축하의 뜻을 전하고, 6년간의 학교생활을 마무리하는 학생들의 노력을 격려했다. 이어 학교 관계자들과 환담을 나누며 교육 현장의 다양한 의견을 청취했다.아울러 구 의원은 숭신초등학교 학생들에 대한 깊은 애정을 바탕으로 교육 환경 개선에 꾸준히 힘써왔으며, 전자칠판 설치 예산 확보 등 시설 개선 지원을 이어왔다. 최근에는 EBS ‘해통소통 탐험대’ 촬영을 숭신초 학생들과 함께 진행하는 등 학교 발전과 학생 참여 활동에도 적극적으로 나서고 있다.구 의원은 “초등학교 졸업은 새로운 시작을 알리는 성장의 이정표로서, 학교에서의 경험을 밑거름 삼아 앞으로도 스스로를 믿고 한 걸음씩 나아가길 바란다”며 “아이들이 각자의 자리에서 꿈을 키워갈 수 있도록 지역사회도 함께 응원하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부