허원 경기도의원, 마을버스 처우개선·전담조직 신설 더는 미룰 수 없어

|허원 위원장이 9일 열린 제388회 임시회 건설교통위원회 교통국 2026년 업무보고에서 마을버스 운수종사자 처우개선에 도 차원의 선제적 지원과 전담조직 신설 필요성을 강조하고 있다.(사진=경기도의회)
경기도의회 건설교통위원회 허원 위원장(국민의힘·이천2)은 9일 열린 제388회 임시회 건설교통위원회 교통국 2026년 업무보고에서 마을버스 운수종사자 처우 개선 지원 현황을 점검하고, 도 차원의 선제적 지원과 전담 조직 신설 필요성을 강하게 강조했다.
허 위원장은 먼저 마을버스 운수종사자 처우 개선 추진 상황과 관련해 “운수종사자 부족이 심화되는 상황에서 처우 개선 없이는 배차 안정과 노선 유지 자체가 어려운 구조”라며 “시·군 매칭 사업이라는 이유로 지원 속도가 지연돼서는 안 된다”고 지적했다. 이어 “성립 전 예산이나 시범 사업 등 도가 재정적 마중물 역할을 수행할 방안을 적극 검토하고, 현장에서 사업 시행을 기다리고 있는 만큼 보다 신속한 집행과 시·군 독려에 나서야 한다”고 강조했다.
또한 마을버스 전담 조직 신설 필요성도 핵심 쟁점으로 제기됐다. 허 위원장은 “마을버스가 ‘시·군 소관’이라는 이유로 제도적 관리 체계 밖에 머물러 온 것은 행정이 초래한 구조적 불균형”이라며 “노선·재정·운수종사자 처우·환승 손실 문제를 통합적으로 다룰 전담 조직 없이는 근본적 해결이 어렵고, 전담 조직 신설은 더 이상 검토의 문제가 아닌 행정적 결단의 영역”이라고 강조했다.
그는 “도지사가 강조해 온 기후 도정과 친환경 교통 정책이 실질적 변화로 이어지기 위해서는 상징과 실행이 함께 달라져야 한다”며 “행정과 조직, 예산의 변화가 있을 때 정책의 설득력도 비로소 완성된다”고 밝혔다.
끝으로 설 명절을 앞두고 대중교통 운행 관리와 현장 안전 점검, 비상 대응 체계 강화를 당부하며 “도민이 체감할 수 있는 안전하고 안정적인 교통 서비스가 유지되도록 교통국의 역할과 책임을 위원회 차원에서 끝까지 점검해 나가겠다”고 전했다.
