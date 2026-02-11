임상오 경기도의원, 재난안전연구센터 소방 연계 강화 주문

안전행정위원회 임상오 위원장이 10일 열린 제388회 임시회 안전관리실 업무보고에서

재난 대응 역량 강화와 범죄 예방 대책을 집중 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 2월 10일 열린 제388회 임시회 안전관리실 업무보고에서 재난안전연구센터 운영 실태와 지역안전지수 범죄 분야 개선 대책을 집중 점검했다.이번 업무보고는 경기도가 출범시킨 재난안전연구센터의 정책 연구 기능과 관리·감독 체계를 점검하고, 지역안전지수에서 상대적으로 낮은 평가를 받은 범죄 분야에 대한 개선 방안을 살펴보기 위해 마련됐다.임상오 위원장은 “재난안전연구센터는 도의 재난·안전 정책을 이끄는 컨트롤타워 역할을 해야 한다”며 “주요 연구과제가 무엇인지, 그리고 도 차원의 관리·감독 체계가 실질적으로 작동하고 있는지 명확히 점검할 필요가 있다”고 말했다.이어 “재난 대응의 핵심 주체인 소방 분야와의 연계가 무엇보다 중요하다”며 “소방공무원이 연구센터 연구원으로 참여할 수 있도록 조속히 파견을 검토하고, 진행 상황을 의회에 보고해 달라”고 강조했다.이에 대해 김규식 안전관리실장은 “재난안전연구센터의 주요 연구과제 추진 현황을 점검하고, 도 차원의 관리 체계를 보완해 나가겠다”며 “소방 분야와의 연계 강화를 위해 관련 부서와 협의해 인력 참여 방안을 검토하겠다”고 답했다.임상오 위원장은 마지막 발언에서 “지역안전지수에서 범죄 분야만 상대적으로 낮은 평가를 받은 것은 도민 안전과 직결된 문제”라며 “자율방범대 확대와 범죄예방 CCTV 설치가 관계 기관과 유기적으로 추진될 수 있도록 실효성 있는 협업과 제도 개선 노력이 필요하다”고 말했다.한편, 이번 제388회 임시회 안전관리실 업무보고는 재난 대응 역량 강화와 범죄 예방 대책을 점검하기 위해 진행됐다.온라인뉴스팀