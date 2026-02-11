서울Pn

검색

서울시, 설 연휴 대비…‘청소상황실·순찰기동반’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평한옥마을·북한산 둘레길 국내외로 소문난다…나란

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 생활폐기물 5년 연속 감축…2025년 목

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천, 응급상황 대비 자동심장충격기 점검

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

임상오 경기도의원 “도비 투입 사업, 도민이 알 수 있어야 한다” 강조

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

임상오 위원장이 10일 열린 제388회 임시회 자치행정국 업무보고에서 도 예산 사업의 도민 인지도 제고와 민원서비스 품질 개선을 집중 점검하며 안건을 주재하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 2월 10일 열린 제388회 임시회 자치행정국 업무보고에서 도비가 투입되는 각종 사업과 행사의 도민 인지도 제고와 민원 서비스 품질 개선 필요성을 집중 점검했다.

이번 업무보고는 도 예산이 투입되는 사업임에도 불구하고 도민들이 이를 인지하지 못하는 구조적 문제와, 민원 서비스 종합평가 결과에서 드러난 행정 신뢰 저하 원인을 점검하고 실질적인 개선 방안을 마련하기 위해 진행됐다.

임 위원장은 “도비가 투입되는 법정단체 행사와 지원 사업임에도 불구하고, 도민들이 해당 사업이 경기도 예산으로 추진된다는 사실조차 모르는 경우가 많다”며 “도 후원 사항 표기 의무화가 형식에 그치지 않고 현장에서 제대로 이행되고 있는지 철저히 점검해야 한다”고 지적했다.

이어 “법정단체 사업뿐만 아니라 자원봉사 사업 등 도에서 예산을 지원하는 다양한 사업에도 ‘도 후원 사업’ 표기를 확대 적용할 필요가 있다”며 “도비 투입 사업의 경우 해당 지역 도의원을 공식적으로 초청하는 지침 마련도 함께 검토해야 한다”고 강조했다.

이에 대해 조병래 자치행정국장은 “도비 지원 사업에 대한 도민 인지도 제고를 위해 후원 표기 관리 체계를 강화하고, 시·군과의 협조를 통해 현장 점검을 확대하겠다”고 답했다.

임 위원장은 마지막 발언에서 “2025년 민원 서비스 종합평가에서 ‘라’ 등급을 받은 것은 매우 아쉬운 일”이라며 “민원 처리 속도와 응대 품질, 사후 관리 전반을 면밀히 점검해 도민이 현장에서 체감할 수 있는 민원 서비스 개선으로 이어지도록 해야 한다”고 밝혔다.

한편, 이번 제388회 임시회 업무보고는 자치행정국을 비롯한 소관 실국을 대상으로 주요 정책 추진 현황과 예산 집행의 적정성을 점검하고, 도정 전반의 행정 신뢰도를 높이기 위한 개선 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “‘감사의 정원’ 사업 제동은 정부의 직권남

서울시청서 신년 기자간담회

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

전통시장 경쟁력 키운다…성북구 ‘상인교육공간’ 조성

정릉아리랑시장 상인 역량 강화 위한 교육 기반

“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율 9

서울 평균보다 2.76%P 높아 교통·도로·청소 등 불편 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr