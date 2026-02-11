경북도의회, 설 명절 맞아 사회복지시설 위문

서울Pn

김창기 도의원, 병오년 새해를 맞아 복지시설 찾아 현장소통


11일 우리주간보호센터를 방문한 김창기 의원. 경북도의회 제공


경북도의회 김창기 의원은 민족 최대의 명절 설을 맞아 경북도의회를 대표해 11일 문경시에 소재한 문경 고우리 주야간보호센터, 우리주간보호센터, 밝은빛 재가노인복지센터를 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.

이날 위문을 통해 어르신들이 생활하는 데 불편한 점은 없는지 세심하게 살펴보고, 종사자들이 시설 관리와 운영에서 겪는 어려움도 청취하며 격려하는 시간을 가졌다.

김 의원은 “연이은 강추위와 어려운 경제 상황 속에서도 성심껏 헌신하는 시설 종사자들의 노고에 감사의 마음을 표한다”며 “이번 설 명절은 소외되는 이웃이 없도록 정이 넘치는 지역사회를 만들고 나눔 문화를 확산하는 데 앞장서겠다”고 전했다.

한편, 경북도의회는 매년 명절을 맞아 도의원과 직원들이 사회복지시설을 위문하는 등 진심 어린 나눔으로 주변의 이웃을 돌보는 일에 앞장서고 있으며, 지역사회의 다양한 복지정책을 발굴하기 위해 힘쓰고 있다.


