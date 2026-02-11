경북도의회, 설 명절 맞아 복지시설 위문 활동 전개

서울Pn

남영숙 도의원·사무처 직원, 상주시종합사회복지관 찾아 위문품 전달과 격려


지난 10일 ‘상주시종합사회복지관’을 방문한 남영숙 의원. 경북도의회 제공


경북도의회는 지난 10일 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 함께 관내 복지시설을 방문해 따뜻한 명절의 정을 나누는 위문 활동을 펼쳤다.

이날 경북도의회를 대표해 남영숙 도의원이 ‘상주시종합사회복지관’을 방문해 도의회에서 정성껏 준비한 위문품을 전달하고, 현장에서 헌신하고 있는 관계자들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

남 의원은 복지시설 곳곳을 세심하게 살피며 시설 운영 전반에 대한 애로사항을 경청하고 소통하는 시간을 가지는 한편, 이용자들의 생활 여건과 건강 상태를 직접 살피며, 현장에서 겪고 있는 불편 사항과 건의사항을 청취하는 등 현장 중심의 소통에 힘썼다.

남 의원은 “설 명절은 가족과 이웃의 소중함을 다시금 되새기는 시간인 만큼, 우리 사회에서 가장 따뜻한 관심이 필요한 분들께 먼저 다가가는 것이 중요하다”면서 “앞으로도 소외된 이웃들에게 지속적으로 관심을 가지고 도민 한 분 한 분의 삶을 세심히 살피는 민생 중심의 의정활동과 현장 중심의 실효성 있는 정책 마련을 위해 도의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.


