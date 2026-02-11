정영길 경북도의원, 설맞이 지역 요양원 위문

소외된 이웃에 온정 전달... 현장 종사자 애로사항 청취 및 노고 격려



지난 10일 ‘가야실버빌’을 방문한 정영길 의원. 경북도의회 제공

경북도의회는 민족 최대의 명절인 설을 앞두고 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 따뜻한 정을 나눴다.지난 10일은 경북도의회를 대표해 정영길 도의원(국민의힘, 성주)이 성주군 금수면에 위치한 노인요양시설인 ‘가야실버빌’을 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.이날 정 의원은 시설 어르신들의 건강 상태와 안부를 챙기며, 열악한 환경 속에서도 묵묵히 어르신 돌봄에 최선을 다하고 있는 시설 종사자들과 간담회를 갖고, 현장의 목소리를 청취하며 노고에 깊은 감사의 뜻을 전했다.정 의원은 “명절일수록 더욱 외로움을 느끼실 수 있는 어르신들에게 조금이나마 위안이 되길 바란다”며 “현장에서 애쓰시는 복지시설 종사자분들의 헌신에 감사드리며, 앞으로도 소외된 이웃이 없는 따뜻한 성주와 경북을 만들기 위해 실질적인 복지 정책 마련과 예산 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부