박범계, 통합시장 출마…“더 큰 통합, 새로운 미래 견인”

더불어민주당 4선 국회의원이자 제68대 법무부 장관을 지낸 박범계 의원이 11일 “더 큰 통합, 압도적 성장으로 대한민국의 새 미래를 만들겠다”며 충남대전 통합특별시 초대 시장 출마를 공식 선언했다.
박 의원은 이날 대전 유성구 문지동 ㈜플랜아이 사옥에서 출마 회견을 열고 “통합특별시 성공을 위한 설계자이자 실행자가 되기 위해 초대 시장 후보로 출마하겠다”며 출사표를 던졌다.
그는 “충청판 실리콘밸리로 압도적 성장을 이루겠다. 대한민국 성장 방식을 바꾸는 선택 앞에서 그 결과에 책임지겠다는 선언”이라며 “통합특별시는 이재명 정부 5극 3특 전략을 현장에서 증명해야 할 가장 중요한 모델이며, 이 흐름을 가장 오래 고민하고 가장 깊이 이해하며 끝까지 책임질 준비가 된 사람”이라고 강조했다.
이어 행정통합 당위성을 강조하며 “지금까지 대한민국 성공의 지도는 늘 서울 중심이지만 지금은 지방 주도 성장, 혁신을 기반으로 한 새로운 경제 구조”라며 “행정통합은 단순한 행정구역 결합이 아닌 수도권 일극 체제를 넘어 국가 성장의 축을 재배치하는 선택”이라고 주장했다.
그러면서 “누군가는 통합을 말할 수 있지만 통합 결과를 책임져야 한다. 그 책임을 회피하지 않기 위해 이 자리에 섰다”며 “이 법의 정신이 가장 강력하게 구현돼 ‘더 큰 통합’이 되도록 정부와 국회를 설득할 준비가 되어 있다”고 힘줘 말했다.
제19, 20, 21, 22대 국회의원의 4선 중진인 그는 문재인 정부에서 법무부 장관을 지냈으며, 민주당 충남대전 통합 및 충청지역 발전 특위 공동위원장을 맡고 있다.
대전 박승기 기자
