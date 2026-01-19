박찬대, 인천시장 출마 굳혔나…국회·인천서 출판기념회

서울Pn

박찬대 의원 출판기념회 포스터. 박 의원 SNS


박찬대 더불어민주당 의원(인천 연수갑)이 20여일 간격으로 국회와 인천에서 각각 출판기념회를 연다. 인천시장 선거 출마를 본격화하는 것 아니냐는 관측이 나온다.

19일 정가에 따르면 박 의원은 내달 10일 국회도서관 대강당에서 출판기념회를 개최한다.

박 의원은 최근 사회관계망서비스(SNS)에 “박찬대가 써 내려간 이야기 마침표는 여러분의 소중한 걸음”이라며 “함께해 달라”는 글과 함께 출판기념회 홍보 포스터를 올렸다.

박 의원은 또 3월 2일 인천에서 같은 내용의 출판기념회를 열 예정이다. 인천 출판기념회 장소는 아직 확정되지 않았으나 그의 모교인 인하대에서 할 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

정가는 박 의원이 이번 출판기념회를 기점으로 인천시장 선거 출마를 공식화할 것이라고 본다.

박 의원은 지난해 8월 당 대표 선거에서 고배를 마신 뒤 향후 행보에 대해 말을 아껴왔다. 정가에서 ▲인천시장 출마 ▲정부 내각 입성 ▲당 대표 재도전 등 여러 관측을 내놓았으나 일언반구도 없었다.

그러나 출판기념회 개최를 예고하면서 인천시장 선거 출마 의지를 굳힌 게 아니냐는 분석이 많다. 정치인에게 출판기념회는 선거 출정식이나 다름없기 때문이다.

인천에서 태어나 초중고와 대학까지 인천에서 졸업한 박 의원은 지난 20대 총선 때 연수갑에 출마해 당선된 뒤 이 지역구에서 내리 3선에 성공했다. 그는 윤석열 전 대통령 탄핵 정국 당시 민주당 원내대표를 맡아 탄핵을 주도하면서 대중적 인지도가 높아졌다.

박 의원실 관계자는 ‘인천 출판기념회 때 인천시장 선거 출마를 선언할 예정인가’라는 질문에 “아직 확정되지 않았다”고 답했다.

강남주 기자
