화성시, 국방부에 수원군공항 예비 이전후보지 ‘화옹지구 지정 철회’ 건의

정명근 화성시장이 11일 서울 용산구 국방부 장관실에서 안규백 국방부 장관을 면담하고, 수원군공항 예비이전후보지 화옹지구 지정 철회와 사업 전면 재검토를 요구하는 건의문을 전달했다.
안 장관을 비롯해 정 시장, 송옥주 국회의원 등이 참석한 면담에서 화성시는 시의 자치권을 침해하고 지역 간 갈등 및 주민 갈등을 조장하는 수원시의 정치적인 행보에 깊은 유감을 전했다.
또한 수원군공항으로 인해 병점권역 주민들이 고통과 피해를 겪고 있는 만큼 군공항 유치를 희망하는 타 지자체로 군공항을 이전하라는 입장도 밝혔다.
정 시장은 “국방부는 2017년 2월 16일 화성시와 화성시민의 협의 없이 화성시 화옹지구를 일방적으로 수원군공항 예비이전후보지로 지정 통보했다”며 “화옹지구 인근 우정읍 매향리는 과거 미 공군 폭격훈련장으로 사용되며 장기간 주민 피해와 지역적 상처를 안고 있는 지역으로 오랜 희생의 상처를 치유하기 위해 매향리 평화기념관을 조성하는 등 회복의 노력을 이어오고 있다”고 밝혔다.
이어 “수원군공항 예비이전후보지인 화옹지구 일대는 시의 미래 모빌리티 산업·연구시설이 집적된 지역으로, 동아시아-대양주 철새이동경로(EAAF)에 등재된 국제적 철새 도래지이자 최근 문제되는 조류 충돌(Bird-Strike) 및 인천공항과의 항로 중첩에 따른 사고 위험이 있는 곳”이라며 “천혜의 자연환경과 미래 산업의 성장 동력을 갖춘 이 지역에 수원군공항 이전을 추진하는 것은 화성시에 고통과 희생을 강요하는 행위”라고 강조했다.
