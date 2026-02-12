강웅철 경기도의원 “자율방범대 등 치안 협력단체 운영 매뉴얼 마련 시급” 지적



강웅철 의원이 경기도 자치경찰위원회의 2026년도 업무보고에서 자율방범대 등 치안 협력단체간 운영 방식의 차이로 인한 혼선을 지적하고 효율적인 운영 매뉴얼 마련을 주문하며 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회 강웅철 의원(국민의힘, 용인8)은 최근 진행된 경기도 자치경찰위원회의 2026년도 업무보고에서 자율방범대, 생활안전협의회 등 치안 협력단체의 효율적인 운영을 위한 통합 매뉴얼 마련을 강력히 촉구했다.강 의원은 질의를 통해 “도내 곳곳에서 지역 안전을 위해 헌신하는 자율방범대와 생활안전협의회가 각 시·군별, 관할 경찰서별로 운영 방식이 달라 현장에서 혼선이 발생하고 있다”고 지적했다. 특히 「자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률」 시행 이후 단체의 법적 지위는 공고해졌으나, 정작 세부적인 활동 범위, 예산 집행 가이드라인, 자치경찰과의 유기적인 협조 체계에 대한 구체적인 ‘실무 매뉴얼’이 부족하다는 점을 꼬집었다.그는 “자치경찰제의 핵심은 ‘주민 참여형 치안’”이라며 “자율방범대원들이 자부심을 가지고 활동할 수 있는 환경을 만드는 것이 자치경찰위원회의 역할”이라고 강조했다. 이어 “위원회 차원의 명확한 매뉴얼이 마련된다면 경기도 전체의 치안 인프라가 한 단계 격상될 것”이라고 덧붙였다.이에 대해 경기도 자치경찰위원회는 “현장의 목소리를 반영해 각 협력단체가 체계적으로 운영될 수 있도록 종합적인 운영 매뉴얼 개발을 적극 검토하겠다”고 답했다.온라인뉴스팀