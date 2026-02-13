안산시, 공연·전시·영화 예매 ‘청년문화예술패스’ 확대 지원…10만원→15만원

서울Pn

안산시청사 전경


경기 안산시는 청년들이 다양한 문화예술을 일상에서 부담 없이 경험할 수 있도록 ‘청년문화예술패스’ 사업을 확대 운영한다고 13일 밝혔다.

2024년부터 시행된 ‘청년문화예술패스’는 청년이 적극적인 문화소비 주체로 성장할 수 있도록 지원하는 사업이다. 협력 예매처에서 사용할 수 있는 공연·전시·영화의 관람비를 포인트 형태로 지원한다.

시는 기존 10만원에서 최대 15만원으로 확대하고, 지원 대상도 기존 19세에서 19~20세(2006년생, 2007년생)로 넓힌다.

올해 기준 안산시 지원 대상은 3566명이다. 포인트는 신청 순서에 따라 발급되며, 예산 소진 상황에 따라 조기에 마감될 수 있다.

또 기존에는 사전에 1곳의 예매처만 선택할 수 있었으나, 총 7개 예매처에서 뮤지컬·클래식·콘서트 등 공연과 전시, 영화관람권을 ‘청년문화예술패스’ 포인트로 예매할 수 있다. 다만 영화 분야는 금액과 관계없이 수도권 2회, 비수도권 4회로 이용 횟수가 제한된다.

신청은 2월 25일부터 6월 30일까지 공식 누리집(youthculturepass.co.kr)에서 회원 가입 후 가능하며, 발급된 패스는 관람일 기준 12월 31일까지 사용할 수 있다. 6월 30일까지 발급받은 패스를 7월 31일까지 한 차례도 사용하지 않는 경우 지원금은 회수된다.

이민근 안산시장은 “이번 지원 확대가 청년들의 문화 향유 기회를 넓히고 문화적 소양을 높이는 계기가 되길 바란다”며 “청년들이 품격 있는 문화시민이자 주체적인 문화소비자로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
