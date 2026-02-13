정경민 경북도의원, 설 명절 맞아 따뜻한 나눔 실천

지역 복지시설 찾아 어르신들과 온정 나눠



지난 12일 ‘참사랑노인복지센터’를 방문한 정경민 의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 정경민 도의원은 지난 12일 민족 최대의 명절인 설을 맞아 의회사무처 직원들과 함께 경주시에 위치한 ‘참사랑노인복지센터’를 방문해 이웃사랑을 실천하는 뜻깊은 시간을 가졌다.‘참사랑노인복지센터’는 노인 주·야간보호시설로, 노인성 질환을 앓고 있거나 정서적 어려움과 사회적 고립을 겪고 있는 어르신들과 그 가족들을 지원하는 요양시설로 지역 내 노인복지 증진을 위해 중요한 역할을 수행하고 있다.이날 정 의원은 경상북도의회에서 마련한 생필품 등 위문품을 직접 전달하며 어르신 한 분 한 분의 건강과 안부를 살피며 어르신들과 따뜻한 인사를 나누며 명절의 온기를 전했다.아울러 정 의원은 시설 관계자들과 간담을 갖고 운영 과정에서 겪는 애로사항과 현장의 다양한 의견을 청취했으며, 현장에서 묵묵히 헌신하고 있는 종사자들의 노고에 깊은 감사의 뜻을 전했다.정 의원은 간담 자리에서 “설 명절을 맞아 어르신들께서 외로움 없이 따뜻한 명절을 보내실 수 있도록 현장에서 더욱 세심한 관심과 돌봄을 부탁드린다”고 당부했다.이어 “경북도의회에서도 소외되는 이웃이 없도록 현장의 목소리에 귀 기울이며 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부