안산시 투자유치기업 1호, ‘인테그리스코리아’…보조금+인허가 지원



이민근 안산시장(사진 왼쪽 5번째) 지난해 8월 인테그리스코리아를 방문해 회사 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. (안산시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안산시는 최근 투자유치심의위원회를 열어 반도체 및 첨단소재 분야의 글로벌 선도 기업인 인테그리스코리아㈜를 안산시 투자유치기업 1호로 지정했다고 19일 밝혔다. 2025년 7월 전면 개정된 ‘안산시 투자유치 촉진 조례’ 시행 이후 첫 번째 사례다.시는 이번 지정으로 전략산업 중심의 기업 유치 정책이 본격적인 궤도에 올랐음을 입증했으며, 향후 로봇·AI 등 첨단산업 생태계 조성의 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.시는 인테그리스코리아㈜에 대해 보조금 지원 외에도 ▲행정 인허가 지원 ▲산업단지 입지 연계 ▲기업 애로사항 원스톱 지원 ▲상수도 요금 감면 등 다양한 인센티브를 제공한다.이민근 안산시장은 “이번 지정은 안산이 기업 하기 좋은 도시임을 증명하는 상징적인 사례”라고 평가했다.이어 “기업의 투자가 실제 성공으로 이어질 수 있도록 재정 여건에 구애받지 않는 다각적인 지원 방안을 모색하겠다”며 “앞으로도 미래 첨단산업 중심의 우수 기업을 지속적으로 유치해 지역 경제에 활력을 불어넣겠다”고 강조했다.안승순 기자