서울Pn

검색

서울시, ‘상황읽는 생성형 AI’ CCTV 도입

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 3·1절 맞아 태극기 거리·태극기 트리

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초, 주민 숙원 해결… 405번 버스, 동산로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

10번의 주민설명회 거쳐 ‘도심 속 숲 공원’으로

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

파주시, 지역화폐 역대 최대 규모 ‘4000억원’ 발행…국·도비 168억 원 확보

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

파주페이


경기 파주시가 역대 최대 규모인 4000억원의 지역화폐를 발행한다.

시는 올해 경기도 내 시군 중 두 번째로 많은 168억원의 지역화폐 국·도비 예산을 확보했다며, 이를 마중물로 파주페이 발행 목표액을 역대 최대치인 4000억원대로 설정했다고 20일 밝혔다.

파주시의 지역화폐 규모는 매년 가파른 우상향 곡선을 그리고 있다. 연도별 총액 기준으로 2024년 2558억원, 2025년 3406억원을 발행한 데 이어 2026년 4000억원 발행을 목표로 하고 있다.

시는 올해 대규모 국·도비 확보가 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 관내 소상공인들의 매출 증대에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다. 이어 사회공헌 재원 등을 적극 활용해 다양한 소비 촉진 행사를 열 계획이다.

파주시 관계자는 “파주페이를 적극 이용해 주신 시민 여러분의 착한 소비가 국·도비 예산 확보에 큰 힘이 됐다”라며 “가계 부담을 경감하고 소상공인 매출을 늘리는 데 도움이 될 수 있도록 파주페이 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

16조 들여 경제지도 바꾼다… 오세훈 “새로운 강북

서울 ‘다시, 강북전성시대 2.0’

은평구미래교육센터 온빛, 세계적인 과학자 키운다[현

개관식 참석한 김미경 구청장

‘AI 공존도시’ 선도하는 동대문

대학과 손잡고 AI 교육·인재 양성 의료·안전 분야도 시범 적용 추진

‘전국 최초 구립 아이돌’ 강북 앤츠, 마음도 따뜻

구청 직원·아나운서·주민으로 구성 전국노래자랑 상금, 장학재단 기부

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr