시민의 안녕과 풍년 기원, ‘2026 평택 달맞이 축제’ 28일 개최



‘2025 평택 달맞이 축제’ 달집태우기(평택시 제공)

경기 평택문화원이 주최·주관하는 ‘2026 평택 달맞이 축제’가 오는 28일 평택시 포승읍 신영2리 마을회관 인근 달맞이 광장에서 열린다.정월대보름을 맞아 시민들이 함께 모여 한 해 건강과 풍년, 지역의 안녕을 기원하는 이번 행사는 전통 세시풍속을 바탕으로 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 체험과 공연 프로그램으로 꾸며진다.행사는 오후 1시부터 연 만들기, 가훈 쓰기, 발광다이오드(LED) 쥐불놀이 등 참여형 프로그램으로 시작된다. 현장에는 부럼, 떡국 등 정월대보름 먹거리와 함께 풍물길놀이, 꼭두각시춤, 지경다지기, 지신밟기 창작극, 쥐불놀이 시연 등 다양한 볼거리가 운영돼 가족 단위 방문객에게 풍성한 즐길거리를 제공할 예정이다.오후 6시 30분부터는 거대한 달집 앞에 제례상을 차려 새해 모두의 안녕을 기원하는 제례식을 진행한 뒤, 액운을 물리치고 복을 맞이한다는 뜻의 ‘제애초복(除厄招福)’을 담아 달집태우기를 진행한다.정장선 평택시장은 “평택 달맞이 축제는 정월대보름의 의미를 함께 나누며 시민의 안녕을 기원하는 자리”라며 “누구나 안심하고 참여할 수 있는 전통문화 행사가 되도록 안전하고 내실 있게 지원하겠다”고 밝혔다.안승순 기자