이숙자 서울시의회 운영위원장, ‘청년 1인 창조기업’ 공공조달 확대 건의... 2026년 첫 정기회서 청년 정책 강화 역설

청년 경제 활성화 도모를 위한 ‘청년 1인 창조기업’의 공공영역 수의계약 대상 확장 건의
2026년 첫 정기회 회의 주재 “지방선거 앞두고 지방의회 역할 강화, 각 의회 간 협력 도모해야”
이숙자 서울시의회 운영위원장(국민의힘·서초2)은 지난 25일 경남 통영에서 개최된 대한민국시도의회운영위원장협의회 제11대 후반기 제5차 정기회에 참석해 회의를 주재하고 지방의회 발전을 위한 안건 5건을 심의했다.
이 위원장은 이번 정기회에서 ‘청년 1인 창조기업 지원을 위한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 개정 건의안’을 제출하며 청년 기업가들을 위한 실질적인 판로 개척의 필요성을 역설했다.
현재 여성기업 및 장애인기업 등에 적용되는 수의계약(추정가격 2000만원 초과 5000만원 이하) 대상에 ‘청년 1인 창조기업’을 포함하도록 법령 개정을 촉구해 초기 자본과 인적 자원이 부족한 청년 기업이 공공조달 시장에 용이하게 진입할 수 있도록 지원해야 한다는 취지다.
그는 “청년들이 지역 경제의 주역으로 성장할 수 있도록 돕는 것이 우리 지방의회의 책무”라며 “이번 건의안이 단순한 제도 개선을 넘어 청년들에게 실질적인 기회의 문을 여는 마중물이 될 수 있도록 정부와 국회를 대상으로 지속적인 설득에 나설 것”이라고 다짐했다.
한편 이번 경남 정기회에는 전국 시·도의회 운영위원장 14명과 각 지역 관계 공무원 등이 참석했으며, 이 위원장이 발의한 건의안을 포함해 총 5건의 주요 안건이 심도 있게 논의됐다.
아울러 이번 제5차 정기회는 2026년 첫 정기회로 이 위원장은 회장 인사말을 통해 오는 6월 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 지방의회의 책임과 역할을 끝까지 완수하고 전국 17개 시·도의회 간 지속적 교류와 협력을 강조했다.
온라인뉴스부