서울Pn

검색

종로구, 독립운동가 후손과 ‘107년 전 만세’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘사업성 보정계수’로 서울 정비사업 57곳 물꼬

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구 화곡동 전국 최대 정비사업 시동…59

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초 40년 숙원 결실… 청담고, 잠원동 옮겨 개

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용인시, 부모와 아이가 행복한 도시 ‘다함께돌봄센터’ 31곳으로 확대

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
이상일 시장 “부모와 아이가 안심하고 살 수 있도록 행정역량 집중하겠다”


  •
지난해 12월 29일 문을 연 수지구청역 롯데캐슬 하이브엘 아파트 내 ‘용인시 다함께돌봄센터 27호점’ (용인시 제공)


용인특례시가 지역 내 돌봄 사각지대 해소와 가정의 양육 부담을 덜어주는 ‘다함께돌봄센터’를 확대한다.

시는 25일 기흥구 2곳, 처인구 1곳 등 총 3곳에 ‘다함께돌봄센터’를 설치하기 위해 아파트 입주자대표회의와 ‘다함께돌봄센터 설치·운영 협약’을 체결했다.

설치 대상 아파트는 ▲e편한세상 구성역 플랫폼시티 ▲민속마을 현대 모닝사이드 ▲역북동 서희 스타힐스포레스트다.

현재 용인에는 28곳의 ‘다함께돌봄센터’가 운영 중이며, 해당 아파트에 센터가 들어서면 총 31곳으로 늘어난다.

이번에 협약을 체결한 아파트는 다함께돌봄센터 설치 비의무 대상이지만, 시와 입주자대표회의는 아파트 입주민과 주변 이웃에게 돌봄 서비스를 제공하기로 했다.

협약에 따라 해당 아파트들은 초등학생을 대상으로 돌봄 서비스를 제공할 수 있도록 주민공동시설 일부 공간을 10년 동안 무상으로 제공해 지역 아동의 돌봄 공간 마련에 적극 협력한다.

시는 해당 공간에 내부 리모델링 공사와 위탁법인 선정 후 2026년 하반기부터 시설을 이용하는 아동을 모집하고, 아이들을 대상으로 일상생활 지도부터 급·간식 지원, 다양한 프로그램 활동 등 양질의 돌봄 서비스를 제공한다.

이상일 시장은 “지역 내 초등학생의 방과 후 돌봄 수요와 양육 부담을 줄이기 위해 ‘다함께돌봄센터’를 지속적으로 확대할 방침”이라며 “부모와 아이가 안심하고 생활할 수 있는 도시가 될 수 있도록 행정 역량을 집중할 것”이라고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr