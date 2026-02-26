김기웅 서천군수 “지역민도 고향사랑기부 가능해야“

서울Pn

충남 청양군에서 민선8기 4차년도 제4차 충남시장·군수협의회가 열리고 있다. 서천군 제공


김기웅 충남 서천군수가 인구 감소 지역의 ‘고향사랑기부제’에 해당 지자체 주민 기부가 가능하도록 제도 개선을 정부에 촉구했다.

26일 서천군에 따르면 김 군수는 25일 청양군 충남사회적경제혁신타운에서 열린 ‘민선 8기 4차년도 제4차 충남시장·군수협의회’에서 인구 감소 지역에 대한 고향사랑기부제 개선 등 지역 현안을 건의했다.

현행법상 고향사랑기부제는 해당 지자체 주민의 기부를 금지하고 있다.

김 군수는 “출향 인구가 적은 인구 감소 지역은 대도시에 비해 기부자 확보에 한계가 있어 제도적 효과가 제한적이고 지역 간 양극화가 심화되고 있다”고 설명했다.

김 군수의 해결책은 행정안전부가 지정한 전국 89개 인구 감소 지역에 한해 주소지에 대한 기부를 허용하는 특례 신설이다.

일본의 ‘고향납세제’가 주소지 기부를 허용하고 있는 점을 참고한 것이다.

이날 김 군수는 기후 변화로 인한 빈번한 자연재해로부터 농가를 보호하기 위해 ‘시설 블루베리 및 쪽파 농작물 재해보험 확대 적용’도 건의했다.

서천 이종익 기자
