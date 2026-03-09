목포해경, 신속 신고·구조활동 위한…‘연안안전지킴이’ 모집

서울Pn

5월부터 10월까지 연안 위험구역 안전 예방 활동
3월 26일부터 7일간 접수, 안전지킴이 10명 선발


  •
2026 연안안전지킴이 모집 홍보포스터. (목포해경 제공)


목포해양경찰은 5월부터 10월까지 6개월간 연안 위험구역에서 활약할 ‘연안안전지킴이’ 10명을 선발해, 연안 안전사고 예방 활동을 위해 배치할 계획이라고 9일 밝혔다.

‘연안안전지킴이’는 연안의 특성을 잘 아는 지역주민 등으로 구성된다. 물 때, 안전 수칙 등과 같은 정보 안내, 위험표지판과 인명구조함 등 안전 시설물의 점검, 연안 사고 발생 시 신속한 신고･구조지원 등의 업무를 수행한다.

지난 한해 동안 연안안전지킴이는 위험구역에서 안전계도 7644명, 안전시설물 점검 7823건을 실시하는 등 연안사고 예방과 지역 일자리 창출에 크게 기여하며 지역주민들도 연안안전지킴이들의 활약에 긍정적인 반응을 보이고 있다.

특히 올해는 보다 양질의 일자리 사업이 되도록 근무시간이 기존 월 51시간에서 80시간으로 증가했다. 또 지킴이들의 급여도 기존 월 57만원에서 118만원으로 늘어나고 보험지원도 확대되는 등 근무자 처우가 대폭 개선됐다.

목포해경 관계자는 “올해는 평년보다 강수량은 적고, 기온은 높아 지며, 여름의 기간도 길어 질 것으로 전망되는 만큼 국민들의 연안활동도 많아 질 것으로 예상된다.”며 갯벌, 해안가, 방파제 등 연안 안전사고 예방에 기여하는 연안안전지킴이 모집에 지역주민의 적극적인 참여와 많은 관심을 당부했다.

연안안전지킴이 모집 접수는 오는 26일부터 4월 1일까지 7일간 진행된다.

임형주 기자
