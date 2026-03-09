정원오 “세금 아깝지 않은, 시민 주인되는 서울 만들 것”

“오세훈 10년 시정을 끝낼 단 하나의 필승카드”

“이재명 정부를 뒷받침할, 손발 맞는 시장될 것“



정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 9일 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령묘소를 찾아 분향하고 있다.

뉴스1

“이재명 정부의 ‘국민주권 정부’와 함께, 정원오의 ‘시민주권 서울’이 위기를 기회로 만들겠습니다.”정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 9일 6·3 지방선거 출마를 공식 선언했다. 정 후보는 이날 오전 유튜브 채널 ‘정원오TV’에서 “이재명 정부를 뒷받침할 서울시장, 이재명 정부와 손발이 맞는 서울시장, 일 잘하는 대통령 옆에 일 잘하는 서울시장이 필요하다”며 이같이 밝혔다.그는 “검증된 행정 능력과 현장 경험, 한강벨트 전역에서 확인된 경쟁력, 이재명 정부의 정책과 맞닿은 정치적 신뢰까지 갖춘 후보가 정원오”라며 “오세훈 시정 10년을 끝낼 수 있는 단 하나의 필승 카드”라고 강조했다.이어 “정원오의 서울시는 시민과 같은 꿈을 꾼다”며 “‘시민이 주인인 서울, 세금이 아깝지 않은 서울’을 만들겠다”고 말했다. 또 “상대와 싸우지 않고 오직 시민의 불편과 싸우겠다”며 “6월 3일은 서울이 새로 태어나는 날이 될 것”이라고 설명했다. 그러면서 “이재명 정부의 서울시장, 서울의 꿈을 향해 ‘하나씩 착착’ 실현해 가겠다”고 덧붙였다.정 후보는 영상에서 코스피 5000 돌파, 경주 APEC 성공 개최 등을 언급하며 “이재명 정부의 유능한 실용주의가 성과를 내고 있지만 서울은 효능감을 체감하기 어렵다”고 지적했다. 그러면서 “오세훈 시장의 지난 10년 서울 시정은 거창한 구호만 요란했다”며 “한강버스 등 ‘시장이 하고 싶은 일’만 앞세운 대권용 전시행정이 서울 시정의 민낯”이라고 비판했다.그는 최우선 공약으로 ‘시민이 주인인 서울’을 제시했다. 인공지능(AI) 대전환을 통한 지능형 행정과 ‘조건 충족 자동 인허가 시스템’ 도입으로 시민 주권을 구현하고, 선제적 예방 투자를 통해 ‘서울 AI 안전지도’를 공개해 시민이 안심하고 일상을 누리는 도시를 만들겠다는 구상이다.‘세금이 아깝지 않은 서울’도 핵심 공약으로 내세웠다. 보여주기식 행정을 끝내고 시민에게 체감되는 ‘효능감 행정’을 실현하겠다는 취지다. 정 후보는 정비사업 매니저 제도를 도입하고 500세대 미만의 소규모 정비사업 권한을 자치구로 이양해 정비 사업 속도를 높일 계획이다. 또한 규제 완화와 리츠 모델을 결합한 ‘서울시민리츠’를 도입하고, ‘시세 70~80% 수준의 실속형 민간 분양 아파트 대량 공급’으로 주거 문제를 해결하겠다고 밝혔다.이와 함께 ▲30분 통근 도시 ▲서울공유오피스 ▲내 집 앞 10분 역세권·5분 정류소 ▲은퇴 시니어를 위한 학년제 시니어 캠퍼스 ▲대학가 청년 일자리 창출을 위한 스케일업 클러스터 ▲지역과 협력한 상생학사 건립 등도 공약으로 제시했다.또 정 후보는 서울을 뉴욕과 견줄 아시아의 경제수도이자 글로벌 G2(주요 2개) 도시로 도약시키겠다는 비전도 내놨다. 용산국제업무지구와 홍릉·창동 바이오단지, 양재 AI 허브 등을 세계적 수준의 서울형 특구로 발전시키고, 도시 계획의 중심을 서북권과 동북권으로 확장해 강남북 균형 발전을 이루겠다는 구상이다. 이어 대형 아레나 등 문화 인프라를 확충해 K콘텐츠 기반의 세계적 문화도시로 성장시키겠다고 밝혔다.한편 정 후보는 이날 아침 서울 동작구 국립현충원을 찾아 김대중 전 대통령 묘소를 참배했다. 오후에는 경남 김해시 노무현 전 대통령 묘소를 참배하고 노 전 대통령 부인 권양숙 여사를 예방할 예정이다.유규상 기자