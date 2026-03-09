전남도, 수산식품산업 혁신 본격화

가공·유통·수출·바이오 연계로 구조 고도화·경쟁력 강화



전남 수산식품 업체-목포젓갈센터.

전남도가 수산식품산업 혁신을 위해 올해 가공·유통·수출·바이오를 연계한 52개 사업에 1052억원 규모의 예산을 지원한다.특히 가공부터 유통, 수출, 바이오까지 수산식품산업 전 과정을 아우르는 지원체계를 구축해 산업 구조 고도화와 수출 및 미래 산업 확장 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄다.먼저 수산 가공 분야의 경쟁력 강화를 위해 마른김 가공공장 시설 개선과 수급 구조 안정을 위한 김 건조기 교체 등 수산 식품 가공 설비 개선과 시설 현대화를 비롯해 산지 가공 시설 설비와 위생, 안전 시설 개선 등에 539억원을 지원해 품질 경쟁력과 생산 효율을 높일 계획이다.유통·물류 분야에서는 마른김 산지거점유통센터(FPC) 구축과 호남권 소비지 분산물류센터(FDC) 조성, 수산물 대형·중형 저온 저장 시설 확충, 노후 수산시장과 위판장 시설 개선 등에 226억원을 투입해 산지 중심의 유통 기반 확충과 유통 효율성 제고를 도모한다.수산 식품 산업의 수출 경쟁력 강화와 미래 성장 동력 확보를 위해 수출·바이오·문화를 아우르는 복합 인프라도 확충한다.도는 국제마른김거래소와 연구개발(R＆D) 시설, 냉동·물류창고, 가공공장 등을 갖춘 수산 식품 수출단지를 중장기 사업으로 추진하고 올해 하반기 준공 이후에는 수산 식품 수출 거점으로 본격 운영할 예정이다.해조류 활용 바이오 활성 소재 생산 시설과 해조류 바이오 스마트팩토리 조성을 통해 수산식품산업을 바이오·미래 산업으로 확장한다.또 천일염 산업 경쟁력 강화를 위한 자동화·위생·저장 인프라 확충과 창업·기업 육성 및 수출 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 지원 등을 추진한다.손영곤 전남도 수산유통가공과장은 “가공·유통·수출·바이오가 유기적으로 연결되는 산업 기반을 구축해 어업인과 기업이 함께 성장하는 환경을 만들겠다”며 “전남 수산식품산업이 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 미래 산업으로 자리 잡도록 지속해서 지원하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자