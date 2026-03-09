완도군, ‘청산도 슬로 걷기 축제’ 개최

서울Pn

4월 1일부터 한 달간, 걷기·공연·체험 등 오감 만족 봄 축제


‘2026 완도군 청산도 슬로걷기 축제’ 포스터.


전남 완도군이 4월 1일부터 30일까지 아시아 최초 슬로시티로 지정된 ‘청산도 슬로걷기 축제’를 개최한다.

올해로 16회를 맞는 이번 축제는 ‘청산도에서 치유해 봄’을 슬로건으로 걷기와 공연, 체험, 야간 프로그램 등 방문객들이 섬 여행과 체류형 콘텐츠를 다채롭게 즐길 수 있도록 구성했다.

4월 4일 개막식에는 ‘나비야, 청산 가자’를 시작으로 문화 체험장인 ‘달팽이 버스킹’과 ‘청보리 카페’, ‘유채꽃 포토존’ 등 웰컴 존 프로그램과 청산도 슬로길 11개 코스(42.195km)를 걷는 ‘청산에 걸으리랏다’ 프로그램이 진행된다.

또 아름다운 유채꽃밭을 배경으로 ‘봄의 왈츠’ 콘서트와 소리 마당, 추억 놀이 마당, 봉숭아꽃 물들이기 등의 서편제길과 범바위에서 팔찌를 만들고 해변을 맨발로 걷는 범바위·해양치유 프로그램, 투어 및 이벤트 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다.

이밖에 청산도 이야기 버스 투어와 해안 치유길 걷기 투어, 별 볼 일 있는 청산도 투어, 느린 달팽이 편지, 슬로길 보물찾기, 줍깅 챌린지 등 다양한 투어 및 이벤트 프로그램도 마련했다.

청산도는 청정한 자연과 전통문화가 살아 숨 쉬는 관광지로서 가치를 인정받아 아시아 최초 슬로시티로 지정됐다.

축제 프로그램 및 세부 일정은 완도군 문화관광 누리집을 통해 순차적으로 홍보할 예정이며, 축제 기간에는 관광 안내소에서 안내받을 수 있다.

군 관계자는 “올해 축제는 낮과 밤을 아우르는 걷기 및 다양한 체험 프로그램을 통해 청산도의 또 다른 매력을 선보일 예정이다”며 “산과 바다, 풍경이 아름다운 청산도에서 바쁜 일상을 뒤로하고 진정한 쉼을 느껴보시길 바란다”고 밝혔다.

한편 완도군은 여행경비의 최대 10만원까지 지원하는 ‘완도치유페이’ 등 다양한 관광 혜택을 제공하고 있다.

완도 류지홍 기자
