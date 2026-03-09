완도군, ‘청산도 슬로 걷기 축제’ 개최

4월 1일부터 한 달간, 걷기·공연·체험 등 오감 만족 봄 축제
전남 완도군이 4월 1일부터 30일까지 아시아 최초 슬로시티로 지정된 ‘청산도 슬로걷기 축제’를 개최한다.
올해로 16회를 맞는 이번 축제는 ‘청산도에서 치유해 봄’을 슬로건으로 걷기와 공연, 체험, 야간 프로그램 등 방문객들이 섬 여행과 체류형 콘텐츠를 다채롭게 즐길 수 있도록 구성했다.
4월 4일 개막식에는 ‘나비야, 청산 가자’를 시작으로 문화 체험장인 ‘달팽이 버스킹’과 ‘청보리 카페’, ‘유채꽃 포토존’ 등 웰컴 존 프로그램과 청산도 슬로길 11개 코스(42.195km)를 걷는 ‘청산에 걸으리랏다’ 프로그램이 진행된다.
또 아름다운 유채꽃밭을 배경으로 ‘봄의 왈츠’ 콘서트와 소리 마당, 추억 놀이 마당, 봉숭아꽃 물들이기 등의 서편제길과 범바위에서 팔찌를 만들고 해변을 맨발로 걷는 범바위·해양치유 프로그램, 투어 및 이벤트 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다.
이밖에 청산도 이야기 버스 투어와 해안 치유길 걷기 투어, 별 볼 일 있는 청산도 투어, 느린 달팽이 편지, 슬로길 보물찾기, 줍깅 챌린지 등 다양한 투어 및 이벤트 프로그램도 마련했다.
축제 프로그램 및 세부 일정은 완도군 문화관광 누리집을 통해 순차적으로 홍보할 예정이며, 축제 기간에는 관광 안내소에서 안내받을 수 있다.
군 관계자는 “올해 축제는 낮과 밤을 아우르는 걷기 및 다양한 체험 프로그램을 통해 청산도의 또 다른 매력을 선보일 예정이다”며 “산과 바다, 풍경이 아름다운 청산도에서 바쁜 일상을 뒤로하고 진정한 쉼을 느껴보시길 바란다”고 밝혔다.
한편 완도군은 여행경비의 최대 10만원까지 지원하는 ‘완도치유페이’ 등 다양한 관광 혜택을 제공하고 있다.
