김영옥 서울시의회 보건복지위원장 “전자담배 청소년 접근 문제, 만전 기할 것”

“전자담배 무인판매기... 청소년 성인 신분증 위조 관련 실질적 제재 방안 마련 필요”
“유사 니코틴 등 새로운 규제 사각지대 대응 필요”
서울시의회 보건복지위원회 김영옥 위원장(광진3, 국민의힘)은 제334회 서울시의회 임시회에서 시민건강국을 상대로 전자담배와 액상담배의 청소년 접근 문제와 제도적 허점을 지적하며 서울시의 보다 적극적인 대응을 촉구했다.
김 위원장은 질의를 통해 최근 담배사업법 개정으로 담배의 정의가 확대되어 연초의 잎뿐 아니라 줄기·뿌리 및 니코틴을 원료로 한 담배제품까지 규제 대상에 포함되게 된 점을 언급하며, 그동안 규제 사각지대에 놓여 있던 액상형 전자담배에 대한 관리 근거가 마련됐다고 설명했다.
이어 김 위원장은 “법 개정으로 제도적 기반은 마련됐지만, 실제 현장에서 청소년 보호가 제대로 이뤄 질 수 있도록 서울시에서 만전을 기해야 한다”고 강조했다.
특히 김 위원장은 전자담배 무인 판매 자판기의 청소년 접근 문제를 지적했다. 현재 서울시에는 전자담배 판매업소 486개소 중 무인 판매소가 64개소 운영되고 있으며, 성인 인증 장치가 설치되어 있음에도 신분증 위변조 등을 통한 청소년 구매 가능성이 여전히 존재할 수 있다는 점을 문제로 제기했다.
그러면서 김 위원장은 “성인 인증 장치를 위조하거나 복사한 신분증을 사용할 경우 이를 실질적으로 제재할 수 있는 처벌 규정이 미흡한 측면이 있다”면서 “서울시는 교육청과 협력해 학교 주변 판매점 관리를 강화해야 한다”고 말했다.
아울러 김 위원장은 서울시 보건환경연구원이 추진 중인 액상 전자담배 유해물질 검사 사업과 관련해 “검사뿐 아니라 연구 결과와 위험성을 시민들에게 적극적으로 알리는 홍보가 병행되어야 한다”며 “특히 청소년들이 전자담배의 위험성을 정확히 인지할 수 있도록 시민건강국과 연구원이 유기적으로 협력해야 한다”고 당부했다.
김 위원장은 “전자담배와 액상담배 문제는 단순한 흡연 문제가 아니라 청소년 건강과 미래가 직결된 중요한 사안”이라며 “서울시가 선도적으로 대응하고 필요하다면 중앙정부와 협력해 제도 개선을 추진해야 한다”고 강조했다.
한편, 김 위원장은 앞선 제332회 서울시의회 임시회에서도 액상 전자담배와 마약성 물질의 결합 가능성, 청소년 접근 문제 등을 지적하며 관련 제도 개선과 선제적 대응 필요성을 강조한 바 있다. 특히 전자담배를 통한 유해물질 흡입과 마약류 확산 가능성에 대해 경각심을 제기하며 서울시와 중앙정부의 적극적인 대응을 촉구하는 등 관련 문제를 지속적으로 제기해 왔다.
지난 제330회 임시회에서는 ‘서울시 마약류 상품명 사용 문화개선에 관한 조례 일부개정조례안’을 발의해 마약류 관련 표현이 포함된 문구의 무분별한 사용을 줄이고, 변경하려는 영업자에게 지원할 수 있는 근거를 마련하여 청소년들의 유해환경 개선을 위한 활동에 최선을 다하고 있다.
온라인뉴스부