정조의 효심 ‘용주사 천보루’ 보물 지정…화성시, 역사자원 가꾸기 학술토론회 개최



정명근 화성시장이 용주사 주지 성효 스님에게 천보루 보물지정서를 전달하고 있다. (화성시 제공)

화성특례시는 10일 용주사에서 ‘용주사 천보루 보물 지정 기념 – 용주사 문화유산의 보존과 활용’을 주제로 학술 토론회(세미나)를 개최하고, 정조대왕의 효심이 깃든 문화유산을 시민의 일상 속에 살아있는 역사 자원으로 가꾸기 위한 첫발을 뗐다. 이번 행사는 지난 2월 용주사 천보루가 국가 지정 문화유산 ‘보물’로 지정된 것을 기념해 마련됐다.시는 정부(국가유산청)가 추진하는 새로운 국가유산 관리 체계에 발맞춰, 보존에만 머물렀던 과거의 방식을 넘어 시민이 안전하게 누리고 향유할 수 있는 실무적인 활용 방안을 도출하는 데 초점을 맞췄다.이날 토론회는 용주사 주지 성효 스님의 기조 강연을 시작으로 건축문화유산 분야 국내 최고 권위자로 꼽히는 류성룡 교수(고려대)와 김관수 교수(경기대 겸임)의 주제 발표가 이어졌다. 전문가들은 조선 18세기 건축의 정수로 평가받는 천보루의 역사적 변천 과정을 짚어보며, 왕실 원찰로서 용주사가 지닌 학술적·예술적 가치를 재확인했다.정명근 화성시장은 “천보루의 보물 지정은 우리 시의 소중한 문화 자산이 국가적으로 인정받은 뜻깊은 결과”라며, “토론회에서 제시된 전문가들의 의견을 정책에 적극 반영해, 소중한 문화 자산이 원형 그대로 전승될 수 있도록 행정적 뒷받침에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자