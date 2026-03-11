‘흙과 불의 잔치’ 제 40회 이천도자기축제, 4월 24~5월 5일 열린다



김경희 이천시장이 2025년 이천도자기축제 행사장을 둘러보고 있다. (이천시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

문화체육관광부가 지정한 ‘2026~2027 예비축제’로 선정된 대한민국 대표 도자문화 축제 ‘제40회 이천도자기축제’가 4월 24일부터 5월 5일까지 이천도자예술마을(예스파크)과 사기막골 도예촌 일원에서 열린다.올해로 40회를 맞는 이번 축제는 단순한 관람을 넘어 시민과 방문객이 직접 참여하고 소통하는 ‘경험형 문화축제’로 꾸려진다. 또한 지난 40년의 이천도자기축제 역사를 총망라하는 ‘아카이브관’을 특별 조성하고, ‘명장의 작업실’을 주제로 한 도자 명장과 소통하는 ‘명장전’을 통해 이천 도자기의 위상을 선보일 예정이다.이외에 자연을 모티브로 한 ‘현대도자전’과 이천도자예술마을 ‘갤러리 투어‘ ‘예스 올인원(All-in-one) 체험로드(예스파크 내 각종 체험 프로그램)’가 함께 펼쳐진다.올해 축제는 예스파크 회랑마을부터 사부작1마을까지 이어지는 약 1km 구간을 주요 행사장으로 대규모 야외 도자기 판매존을 조성한다. 도자예술마을 외 도예 작가와 기존 공방이 함께 판매존을 꾸며 방문객들은 여유롭게 도자기를 구경하고 작가와 소통할 수 있다.또, 마을별 고유의 매력을 담은 ‘62마켓(별마을)’과 ‘세러데이마켓(가마마을)’, ‘사기막골’ 등 자체 특화 콘텐츠와 함께, 사기막골 도예촌에서는 한국도예고등학교 학생들의 참신한 작품을 만날 수 있는 특별 전시가 열려 신구 세대가 어우러지는 화합의 장을 마련한다.이와 함께 ‘푸드존’, ‘카페마을 푸드페스티벌’, ‘사찰음식+다례 시음’ 행사와 도자 게임과 버스킹 공연, 이벤트 포토존, 디지털 가이드 등 관람객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 프로그램이 마련된다.또한 AI를 활용한 세라믹 전시도 준비 중이며 축제와 연계하여 이천도자예술마을과 사기막골 도예촌, 설봉공원 상설판매장에서는 각각 빅세일 행사도 준비하고 있다.이천도자기축제추진위원회(위원장 김경희)는 “시민과 도예인, 지역 공동체가 함께 만드는 축제를 통해 ‘축제의 도시 이천’의 위상을 더욱 높이고 대한민국을 대표하는 도자문화 축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자