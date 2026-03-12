한과 거북선부터 장군 생일상까지…중구 ‘이순신 음식 챌린지’

지난 9일 15개 동 ‘우리 동 이순신 음식 챌린지’



서울 중구 ‘우리 동 이순신 음식 챌린지’

서울 중구청에서 지난 9일 열린 ‘우리 동 이순신 음식 챌린지’ 경연 대회 대상을 수상한 황학동 팀이 기념 사진을 찍고 있다.

중구 제공



중구 ‘우리 동 이순신 음식 챌린지’

김길성(오른쪽) 서울 중구청장이 지난 9일 중구청 잔디광장에서 열린 ‘우리 동 이순신 음식 챌린지’에서 참가자의 설명을 듣고 있다.

중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충무공 탄생지인 서울 중구는 지난 9일 중구청 잔디광장에서 ‘우리 동 이순신 음식 챌린지’ 경연이 열렸다고 12일 밝혔다.서울중구상권발전소 주최로 열린 이번 경연에는 동별 주민 대표 15개 팀이 참여해 이순신 장군의 이야기를 음식으로 풀어냈다. 참가자들은 거북선, 학익진, 불굴의 의지, 유년 시절 등 이순신 장군의 다양한 서사를 음식에 담아 현장평가단과 주민들에게 선보였다.심사는 전문가 평가(90점)와 현장평가단 심사(10점)로 진행됐다. 전문가들은 조리 전문성, 창의력과 독창성, 요리의 맛, 상품화 가능성 등을 평가했다. 동장과 동별 주민 등 45명으로 구성된 현장평가단은 시식 후 스티커 투표를 진행했다.대상은 황학동 ‘통통어벤져스’ 팀의 ‘한과 거북선과 황금 호박상’에게 돌아갔다. 소년 이순신의 원대한 여정을 거북선 모양의 한과로 표현했다. 최우수상은 신당동 ‘순신사랑애’ 팀의 ‘순신주먹밥’이 수상했다. 전투로 지친 병사들의 허기를 달래고 용기와 하나 된 마음을 음식으로 표현했다.우수상은 장충동 ‘화수회’ 팀의 ‘단청의 꿈, 장수의 시작’과 광희동 ‘장군을 키운 어머니 밥상’ 팀의 ‘중구에서 태어난 장군, 오늘의 생일상’이 선정됐다. 두 팀은 이순신 장군의 생일상을 전통 생일상과 어머니의 따뜻한 밥상으로 각각 재해석해 호평을 받았다.수상 팀에게는 다음달 25일 열리는 이순신 축제 먹거리 부스에 참여할 기회가 주어진다.김길성 구청장은 “주민들이 이순신 장군의 이야기를 음식으로 풀어내며 지역의 역사와 문화를 함께 나눈 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 이순신 탄생지 중구의 도시 브랜드를 널리 알리고, 다가오는 이순신 축제를 주민들과 함께 즐기는 축제로 만들어 가겠다”고 밝혔다.김주연 기자