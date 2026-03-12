은평 대격변의 시작…불광동 신속통합기획 재개발 ‘본격 추진’

불광동 일대 개발 예정지 연계



서울 은평구 불광동 445·442번지 일대 위치도. 은평구 제공

서울 은평구는 지난 2월 신속통합기획 재개발 후보지로 선정된 불광동 445·442번지 일대에 대해 후속 절차를 단계적으로 추진한다고 12일 밝혔다.구는 이번에 후보지로 선정된 지역을 기존에 선정된 불광동 359-1 일대 계획과 연계 검토해 계획 수립과 교통망 등을 종합적으로 반영하고 합리적인 정비계획이 마련될 수 있도록 지원할 방침이다.불광2동 ‘토지등소유자’정비구역 내 토지·건축물 소유자 및 지상권자, 또 건축물 및 그 부속토지 소유자)를 말하며 정비사업의 주체) 대표를 비롯한 주민들은 ‘연신내역 일대 가이드라인 마련 용역’을 시행하고 논의를 통해 의견을 모았다. 이후 구역계를 조정해 이번 후보지 선정으로 이어졌다.구는 선정 조건 이행과 서울시 협의 이후 신통기획안과 정비계획안을 수립할 예정이다. 또 정비계획 수립 이후 구역 지정 고시까지 절차 이행을 위한 검토와 관계기관 협의를 병행해 신속 추진할 계획이다.김미경 은평구청장은 “불광동 일대 후보지 선정에 따른 조건 이행과 계획 수립 과정을 촘촘히 관리해 사업이 원활히 추진되도록 하겠다”며 “주민과의 소통을 바탕으로 준비 단계부터 추진 절차와 방법을 안내해 지역 내 혼선을 줄이고 정비·개발사업이 안정적으로 진행되도록 지원하겠다”고 밝혔다.송현주 기자