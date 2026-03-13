중구, 음식물 쓰레기 감량기 최대 21만원 지원

서울Pn

중구민 100세대 30% 지원…오는 31일까지 접수


  •
서울 중구, 음식물 감량기 구매 지원
서울 중구가 음식물 감량기 구매 비용을 지원한다.
중구 제공


서울 중구는 가정 내 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 가정용 음식물 쓰레기 소형 감량기 구매를 지원한다고 13일 밝혔다.

올해 지원 규모는 약 100세대다. 지난 1월 1일 이후 소형 감량기를 구매했거나 구매할 예정인 중구민이라면 누구나 신청할 수 있다. 지원금은 구매 금액의 30%로, 가구당 최대 21만원까지 지급된다.

지원 대상 기기는 가열·건조나 미생물 발효 방식을 사용하는 처리용량 1~5 가정용 제품이다. 다만 품질인증(Q마크, K마크, 환경표지 등)과 안전인증(KC마크)을 모두 획득한 제품이어야 한다. 음식물을 분쇄해 하수관으로 직접 배출하는 주방용 오물분쇄기(디스포저)는 관련 법에 따라 지원에서 제외된다.


  •
서울 중구 음식물 쓰레기 소형 감량비 구매 지원 포스터


신청 기한은 오는 31일 오후 6시까지다. 거주지 관할 동주민센터에 방문해 접수하면 된다. 사전에 전화로 문의한 뒤 이메일이나 팩스로 신청할 수 있다.

보조금은 세대당 1대만 지원된다. 특히 지원받은 기기는 최소 2년 이상 사용해야 한다. 그전에 처분하면 보조금이 환수된다.

구는 지역 간 균형 있는 혜택 제공을 위해 동별 세대수 비율에 따른 지원 수량을 사전 배정했다. 대상자 선정 시에는 주민등록상 가구원 수가 많고, 중구 거주 기간이 긴 세대를 우선으로 한다.

김길성 구청장은 “이번 지원 사업이 가정의 음식물 쓰레기 배출 수수료 부담을 덜고, 구 폐기물 처리 예산 절감에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

김주연 기자
