담장 허물었더니 주차 걱정 뚝… 구로 ‘내집주차장’ 인기

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신청하면 현장서 조성 여부 검토
주차면 1면에 최대 1000만원 지원


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서울 구로구 구로동의 한 주택가에서 ‘내집 주차장 조성사업’으로 마련된 주차장.
구로구 제공


서울 구로구가 주택가 주차난 해소와 보행 환경 개선을 위해 ‘내집주차장 조성 사업’을 추진한다.

구는 주택 담장이나 대문을 철거해 주차 공간을 조성하고 주차 편의를 제공하는 내집주차장을 만든다고 15일 밝혔다.

주민이 신청하면 담당 부서와 공사업체가 현장을 확인해 조성 가능 여부를 검토한다. 현장 확인 결과 사업 추진이 가능하면 신청서를 작성하는 방식이다. 지원 대상은 단독·다가구·다세대주택, 근린생활시설, 아파트 등이다. 단독·다가구·다세대 주택, 근린생활시설 등은 주차면 1면 기준 1000만원을 지원한다. 추가되는 주차면마다 200만원씩 최대 3000만원까지 지원한다. 근린생활시설은 거주자 또는 인근 주민과 주차장을 공유할 수 있는 경우만 지원된다.

장인홍 구로구청장은 “내집주차장 조성 사업은 스스로 주차 공간을 확보하면서 이웃과 함께 활용할 수 있는 실질적인 주차난 해소 대책”이라며 “부담 없이 주택가 주차 환경을 개선할 수 있는 만큼 많은 관심과 참여 바란다”고 밝혔다.


서유미 기자
2026-03-16 21면
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