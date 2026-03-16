“서울 도심 1만 8000가구”…영등포역 남측, ‘초고층 신도시’ 재탄생

최고 49층 스카이라인 구축 예정
서울 영등포구가 영등포역 남측 일대를 1만 8000가구 규모의 ‘초고층 신도시’로 조성하는 대규모 개발을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.
이번 사업은 영등포역 남측에서 도림·신길 권역까지 이어지는 총 9개 구역을 연계한 대규모 주거환경 개선 사업이다. 전체 공급 규모는 약 1만 8000가구다.
최근 도심 공공주택 복합지구로 지정된 영등포역 인근(영등포동 618-195번지 일대)에는 최고 48층, 3366가구 규모의 랜드마크 주거단지가 들어설 예정이다. 해당 구역은 약 10만㎡ 규모로 노후 주택 비율이 약 86%에 달하는 저층 주거 밀집 지역이다. 이번 정비사업의 핵심 사업지로 꼽힌다.
도림동 권역에서는 도림1구역(2500가구)과 도림 133-1구역(1800가구)이 각각 최고 45층 높이의 단지로 정비될 예정이다. 신길동 권역 역시 신길제2구역(2550가구)과 신길15구역(2600가구)이 최고 49층 규모의 고층 단지로 변화해 이 지역의 스카이라인을 주도할 것으로 보인다.
시공사 선정 단계인 신길1구역(1483가구)과 신길2구역(1332가구), 예정지구 지정 단계인 신길4구역(1273가구), 정비계획 입안 단계인 신길16-2구역(937가구) 등 총 9개 구역이 유기적으로 연결돼 하나의 거대한 생활권을 형성하게 된다.
최호권 영등포구청장은 “1만 8000가구의 대규모 정비사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
송현주 기자