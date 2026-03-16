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용산구, K 문화의 동력 ‘팬덤’의 모든 것

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용산문화재단 1층 팝업홀

서울 용산구가 K 문화 확산의 핵심 동력으로 떠오른 ‘팬덤’을 주제로 한 참여형 전시를 연다.

용산구는 16일부터 다음 달 15일까지 용산문화재단 1층 팝업홀에서 구가 주최하고 용산문화재단이 주관하는 참여형 팝업 전시 ‘문화의 공동 창조자, 문화를 만드는 팬덤’을 진행한다.


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용산구 제공


이번 전시는 용산이 대한민국을 넘어 세계적인 K 문화 중심지로 자리 잡았다는 점에 주목해 기획됐다. 용산에는 세계적 팬덤을 보유한 연예기획사 하이브(HYBE)를 비롯해 주요 기획사와 국립중앙박물관, 리움미술관, 블루스퀘어 공연장 등이 모여 있어 전통과 현대, 다국적 문화가 공존하는 인프라가 형성돼 있다.

구와 재단은 팬덤을 단순한 콘텐츠 소비 집단이 아니라 새로운 가치를 창출하고 문화를 확산시키는 ‘공동 창조자’로 조명했다.

박희영 구청장은 “앞으로도 재단과 함께 용산의 지역 특성에 맞는 창의적인 문화정책을 추진해 구민들이 일상에서 풍요로운 문화 향유 기회를 누릴 수 있는 ‘문화도시, 용산’을 만들어 가겠다”고 말했다.


서유미 기자
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