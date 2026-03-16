안산시-중진공, 경제자유구역 첨단산업 육성 ‘맞손’



16일 이민근 안산시장(왼쩍)과 김일호 중소벤처기업진흥공단 기업금융이사가 ‘경제자유구역 첨단산업 육성을 위한 업무협약’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. (안산시 제공)

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경기 안산시와 중소벤처기업진흥공단(중진공)은 16일 시청에서 ‘경제자유구역 첨단산업 육성을 위한 업무협약’을 체결하고, 정책금융·수출·인력 지원 등 기업 성장을 지원하기 위해 협력체계를 구축한다고 밝혔다.이번 협약은 경기경제자유구역 안산사이언스밸리(ASV) 지구를 중심으로 미래 신기술 분야 중소기업을 육성하고 지역 산업 생태계를 고도화하기 위해 추진됐다.협약에 따라 양 기관은 ▲첨단산업 육성을 위한 정책금융 지원 ▲해외 진출 희망 기업 수출 지원 ▲핵심 인력 장기 재직 지원 사업 ▲첨단산업 분야 기업 유치 등을 상호 협력한다.중진공은 정책자금 융자와 수출바우처 사업을 비롯해 글로벌비즈니스센터, 코리아스타트업센터 등 해외 진출 지원 거점을 활용해 안산 기업의 글로벌 시장 진출을 지원할 계획이다.안산시는 경제자유구역 인센티브를 기반으로 첨단산업 기업 유치와 행정 지원을 확대하고 산·학·연 협력 생태계를 구축해 기업 성장 기반을 강화한다.또한 반월·시화 국가산업단지와 안산사이언스밸리를 연계해 첨단 제조와 로봇·디지털 산업 중심의 혁신 산업 생태계 구축에도 힘을 모을 방침이다.김일호 중진공 기업금융이사는 “경제자유구역 지정이 기업 투자와 성장으로 이어질 수 있도록 정책금융과 수출, 인력 지원을 유기적으로 연계하겠다”며 “지역 산업 생태계 고도화를 통해 국가 산업 경쟁력 강화에도 기여하겠다”고 밝혔다.이민근 안산시장은 “안산사이언스밸리는 첨단산업과 연구개발 역량이 결합된 미래 산업 거점”이라며 “중진공과의 협력을 통해 입주 기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.안승순 기자