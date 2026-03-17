“Hello, 용산!”… AI로 13개 언어 동시통역

시범 운영 통해 외국인 수요 대응



서울 용산구가 시범 운영 중인 ‘찾아가는 인공지능(AI) 다국어 동시통역 서비스’.

용산구 제공

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서울 용산구가 외국인 주민과 관광객의 행정 수요에 대응하기 위해 ‘찾아가는 인공지능(AI) 다국어 동시통역 서비스’를 시범 운영한다.용산구는 다양한 국적의 주민이 거주하는 지역 특성에 맞춰 다국어 통역 지원을 확대한다고 17일 밝혔다. AI 동시통역 서비스는 직원과 민원인이 각자 태블릿에 연결된 마이크를 통해 발언하면, 내용이 실시간으로 번역되어 화면에 표출되는 양방향 동시통역 방식이다. 13개 언어를 지원한다.시범 운영 기간은 3월부터 5월까지다. 기간 중 모니터링을 병행해 이용 만족도와 개선 사항을 자세히 점검하고, 결과를 토대로 6월 이후 정식 도입 여부와 확대 방안을 종합적으로 검토할 계획이다. 구는 서울을 대표하는 국제 교류·관광 중심지로 자리매김할 수 있도록 디지털 행정 기반을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.박희영 구청장은 “그동안 고정된 장소에서만 이용할 수 있었던 통역 서비스를 이제는 행사·축제·민원 현장 어디에서나 활용할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 현장의 소통 불편을 해소하고, 다국적 주민과 관광객 모두가 편리하게 행정 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 지원을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.서유미 기자