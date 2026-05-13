민원 처리 힘들 때 동행하는 강동

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‘민원마중서비스’ 1대1 지원

서울 강동구는 구청이나 주민센터를 직접 방문하기 어렵거나 직접 민원 처리가 힘든 구민들을 위한 ‘민원마중서비스’를 시행한다고 12일 밝혔다.

이 서비스는 고령자, 임산부, 장애인, 외국인 등 민원 처리에 도움이 필요한 구민이 구청을 방문했을 때 겪을 수 있는 불편을 해소하기 위해 마련됐다. 서비스를 원하는 구민이 구청 홈페이지나 전화로 방문 시간과 필요 업무를 예약하면 구청 직원이 접수 창구에 동행하고, 민원서류 작성과 무인민원발급기·팩스와 같은 행정 장비 사용을 안내하는 등 상담부터 민원 처리 완료까지 1:1 지원을 제공한다.

구는 장애인과 임산부는 물론 한국어가 서툰 외국인, 서류 작성에 어려움을 겪는 어르신들의 행정 서비스 접근성이 좋아질 것으로 기대한다. 또한 키오스크에 익숙하지 않은 민원인에게도 도움을 줄 수 있을 전망이다.

구 관계자는 “구청 방문이 낯설거나 불편한 구민도 편안하게 민원을 처리할 수 있도록 이번 서비스를 마련했다”며 “앞으로도 구민 누구도 소외되지 않도록 구민의 눈높이에 맞춘 따뜻한 행정을 이어가겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-05-13 20면
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