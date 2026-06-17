광진구, 예비고1 학부모에 ‘전환기 진학 설계 워크숍’

중3 학부모 대상 소그룹 밀착 멘토링



김경호 서울 광진구청장이 지난해 좋은 멘토 학부모 진로진학 아카데미에서 참석자와 대화하고 있다.

광진구 제공

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서울 광진구가 중학교에서 고등학교로 올라가는 이른바 ‘고입 전환기’를 맞아 예비 고1(중3) 학부모를 위해 ‘전환기 진학 설계 워크숍’을 마련한다고 17일 밝혔다.광진구 관계자는 “일방적인 정보 전달식 대형 설명회에서 벗어나, 학부모들의 답답함을 해결해 줄 ‘소그룹 멘토링’”이라고 소개했다. ‘광진구 진학상담실’의 전문성에 쌍방향 소통을 결합했다. 학부모가 자녀에게 맞는 진학 지도 방향을 직접 설계할 수 있다.프로그램은 ▲진로·전공 선택 전략 ▲고교학점제 이해 및 고등학교 선택 기준 ▲성적 향상을 위한 학습법 및 부모 코칭 전략 등을 담았다.워크숍은 오는 7월 1일과 8일, 15일 총 3회에 걸쳐 진행된다. 깊이 있는 상담과 소통을 위해 회차별 10명씩, 총 30명의 학부모를 대상으로 운영된다. 신청은 6월 22일부터 광진구청 홈페이지에서 하면 된다.김경호 구청장은 “고등학교 진학을 앞두고 학생과 학부모의 고민과 불안이 커지는 시기인 만큼, 변화하는 교육 환경에 발맞춘 실질적인 지원책이 필요하다”며 “워크숍이 진학 방향을 설계할 수 있는 든든한 발판이 되기를 바란다”라고 밝혔다.구는 지난해부터 광진구 진학상담실에서 학생 개개인의 상황에 맞춘 1대 1 맞춤형 진학 컨설팅을 제공해 높은 호응을 얻고 있다.서유미 기자