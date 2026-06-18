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“천하제일 영등포 청사진 그린다”…조유진 영등포구청장 당선인 인수위 출범

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인수위원장에 유광상 전 서울시 장학재단 이사장


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조유진(앞줄 가운데) 영등포구청장 당선인이 17일 영등포구청 별관에서 열린 민선9기 영등포구청장직 인수위원회 위촉식 및 출범식 이후 기념 촬영을 하고 있다.
영등포구 제공


서울 영등포구가 조유진 민선9기 영등포구청장 당선인의 구정 운영 방향을 설계할 인수위원회가 전날 공식 출범했다고 18일 밝혔다.

인수위원회는 17일 구청 별관에서 출범식과 현판식을 열어 인수위의 공식 출범을 기념했다. 유광상 인수위원장(전 서울시 장학재단 이사장), 고기판 부위원장(서울시의원 당선인)을 비롯해 분야별 전문가인 인수위원 15명 등이 참석했다.

인수위는 7월 1일 민선9기의 안정적 시작을 위해 이달 30일까지 구정 주요 현안, 계속 진행 사업, 당선인 핵심 공약 등을 종합 점검한다. 인수위는 여러 분야 전문가와 지역 인사를 자문위원으로 위촉해 주민 목소리를 듣고 이를 민선 9기 구정 운영 방향에 반영한다.

인수위는 ▲미래비전 ▲행정혁신 ▲도시안전 등 3개 분과로 나눠 운영된다. 도시설계, 인공지능, 금융도시, 교육, 청년, 행정, 복지, 도시 정비, 문화 인프라 등 분야별 업무보고를 통해 주요 정책 과제에 대한 추진 방향을 검토한다.

조 당선인은 민선 9기 구정 비전을 ‘천하제일 영등포’로 제시한 바 있다. 그는 “인수위 출범은 산적한 도시 현안을 해결하고 주요 정비사업을 속도감 있게 추진하는 동시에 영등포의 새로운 미래 비전을 구체화하는 출발점”이라며 “앞으로의 10년이 영등포의 미래를 결정짓는 중요한 분수령이 될 것”이라고 말했다.

그러면서 “세계 최고를 향한 도전 정신으로 당면한 구정 현안을 효율적이고 신속하게 해결하고 민선 9기 구정 운영의 새로운 방향을 확립하겠다”며 “영등포의 미래 비전을 실천으로 이어가 다시 뛰는 영등포를 만들겠다”고 강조했다.

송현주 기자
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